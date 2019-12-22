Детские дома в Украине закроют: реформа интернатов выходит на новый этап

Фото: Ваганов С., "Сегодня"

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В Украине не останется ни одного интерната. Это станет результатом реформы, цель которой – избежать попадания ребенка в детдом. На сегодня в интернатах пребывают более 100 тыс. детей – только около 8% из них сироты, остальные имеют родителей или близких родственников. Вместо интернатов государство будет поддерживать семейные формы воспитания ребенка: дома семейного типа, патронатные семьи. Те семьи, которые оказались в сложной ситуации, получат поддержку.

Что будет с интернатами и детьми, разбирался сайт "Сегодня".

Интернаты больше вредят ребенку, чем приносят пользу

Дети попадают в детдома из-за бедности семьи и сложных жизненных обстоятельств, проанализировали в организации Hope and homes for Children. Вторая причина – проблемы с усвоением школьной программы и состояние здоровья ребенка. Эти дети имеют, по крайней мере, одного родителя или близких родственников. Только 8% воспитанников детдомов – полные сироты.

Число детей из семей постоянно растет. В 2000 году таких детей в интернатах было 60%, сегодня – 92%. Это связано с тем, что родителям проще отдать ребенка в интернат, чем получить социальные услуги дома.

/ Фото: Pexels

Между тем, не секрет, что пребывание ребенка в интернате имеет негативные последствия как для него самого, так и для общества. Половина детей из интернатов имеют задержку в развитии. А каждые три месяца пребывания ребенка в интернате приводят к задержке физического развития на месяц, говорится в Международном исследовании состояния развития детей, усыновленных из институций Miller and Hendrie. И это еще не все:

20% выпускников интернатов имеют судимость;

14% занимаются проституцией;

10% на протяжении двух лет после выпуска заканчивают жизнь самоубийством;

только 10% нормально уживаются в обществе.

Семьи вместо интернатов

Все интернаты в Украине закроются до 2026 года. В них просто не будет потребности – с 2017 года в Украине началась реформа институциональных учреждений. В результате появится новая система, и главной в ней будет семья.

Вместо того, чтобы тратить деньги на интернаты, государство будет поддерживать семьи с детьми. Министр социальной политики Юлия Соколовская говорит, что в приоритете – распространение семейных форм воспитания и помощь семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

/ Фото: Pixabay

В 2020 году начнется реализация реформы. До этого разрабатывалась нормативно-правовая база.

"На втором этапе должны развиваться социальные услуги на местах. Все дети смогут получить услуги по месту проживания и не попадать в интернаты. Просто закрыть интернаты и оставить детей без поддержки – такого не будет. Для детей, которые в следующем году могут пойти в первый класс в интернатах, будут вовремя созданы услуги по месту их проживания. Так количество детей, которые попадают в интернатные учреждения, будет постепенно уменьшаться", – говорит Елена Ремень, заведующий отделом обеспечения деятельности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Например, дети с нарушением ментального или физического развития раньше попадали только в интернаты. Теперь каждая школа обязана взять такого ребенка на обучение. В школах уже появилась должность "ассистент учителя". Он помогает ребенку с инвалидностью во время урока. Если школьник имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, или ментальные, то ассистент сопровождает его в школу и домой. Когда подобных услуг будет больше, родителям не придется отдавать детей в интернаты.

"Сложнее с детьми со сложной формой инвалидности, которые попадают в интернатные учреждения системы Минсоцполитики. Это дети, которые нуждаются в постоянном уходе. Но и для них можно создавать услуги по месту проживания. Например, услуга дневного ухода – очень много родителей вынуждены отдавать ребенка в интернат, потому что им надо работать. А ребенка с инвалидностью некуда деть. Минсоцполитики разрабатывает стандарт услуги дневного ухода. По сути, будет учреждение, как детский садик для детей с тяжелыми формами инвалидности. Специалисты будут весь день присматривать за ребенком, заниматься с ним, а вечером родители будут забирать его домой. И ребенка не придется отдавать в интернат", – поясняет Елена Ремень.

Что будет с сиротами

В прошлом 2018 году уже прекратило работать 26 интернатов. Большинство из них стали обычными общеобразовательными школами, говорит Елена Ремень. А те дети, которые находились там круглосуточно – живут со своими родителями и посещают школу по месту проживания.

"Но могут быть и другие ситуации. Где-то будут создаваться центры поддержки семьи и детей, или детские садики, или музыкальные школы. На базе интерната может появиться то, что надо громаде. Областной совет вместе с городским должны оценить ситуацию. Во многих городах не хватает мест в детских садах, где-то не хватает школ", – прокомментировала Елена Ремень.

/ Фото: Pixabay

Сироты и дети, лишенные родительской опеки, будут воспитываться в условиях, максимально приближенных к семейной форме воспитания. Тем не менее, всех детей устроить в семьи не получается, признает Елена Ремень. Это преимущественно дети старшего возраста – 15-16 лет, которые сами не хотят идти в семейные формы воспитания: подростку очень сложно принять новую семью. Соответственно, они остаются в интернатах. Еще есть братья и сестры: для троих, четверых и больше детей сложно найти семью. Есть и третья группа – дети-сироты со сложными формами инвалидности.

"Что будет с такими детьми? В прошлом году было принято положение о малых групповых домиках. Это учреждение, в котором может проживать не более 10 детей; если среди них есть дети с инвалидностью, то не более восьми. Основная идея этого учреждения в том, что оно должно находиться в обычном жилом доме и ничем не отличаться от других домов. Там будут воспитатели, но дети обязательно должны учиться в школе по месту проживания. Там не будет медика, детей будет обслуживать та же поликлиника, которая обслуживает других детей. Воспитанники будут максимально интегрированы в общество, будут жить в таких условиях, в которых живут дети в обычных семьях: ходить в школу, общаться с одногодками, заводить друзей", – поясняет Елена Ремень.

Также появятся Центры социальной помощи детям и семьям. В таких центрах обещают следующие услуги: социально-психологическая реабилитация, работа с родителями детей для возвращения ребенка в семью, социальная адаптация детей в общество, социальная профилактика, улучшение отношений в семье и другие.

На базе каждого Центра создадут отделения срочного устройства детей, отделение для родителей с детьми, малый групповой домик, социальная квартира, отделение неотложной помощи семьи и отделение дневного пребывания семей с детьми с ограниченной жизнедеятельностью.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня святого Николая пригласил на чаепитие двух детей, родители которых погибли на Донбассе. Подробности – в сюжете.

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