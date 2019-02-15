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Детские сердца продолжают биться благодаря программе "Адресная помощь"

Сегодня, 14:36

Фонд Рината Ахметова спасает жизни маленьких украинцев

Фото: fdu.org.ua
Детские сердца продолжают биться благодаря программе "Адресная помощь" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6a8/488/5c66a8488f44d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6a8/488/5c66a8488f44d.png Украина Фонд Рината Ахметова спасает жизни маленьких украинцев

Страшный диагноз "порок сердца" перестал быть приговором для детей. Каждый год в Украине недуг выявляют у 4500 малышей. В большинстве случаев — на ранних стадиях. Таким детям в рамках проекта "Здоровое сердце" Фонда Рината Ахметова проводятся коррекционные операции по закрытию порока специальным имплантом — окклюдером. В этом году проекту исполнилось два года. Он является частью масштабной программы Фонда Рината Ахметова "Адресная помощь". 

Быстро и незаметно

Лиза Маркелова — энергичная подвижная девочка, которая любит играть со своей собакой. Но три года назад, когда врачи выявили у ребенка порок сердца, ни о какой активности не могло идти и речи. Все, что могли предложить врачи, — операцию на открытом сердце, когда пациенту вскрывают грудную клетку. Тяжелую и с непредсказуемым исходом.

"Я поняла, что не могу ее отдать на операцию на открытом сердце. У меня такой животный страх был, что мне дочку просто не вернут из операционной", — вспоминает мама девочки Анна. 

Как врач по специальности, она прекрасно понимала все риски предложенного варианта. О том, что есть другие методы лечения порока — щадящие и малотравматичные для детей, женщина знала, поэтому и обратилась за помощью в Фонд Рината Ахметова.

"Мы — переселенцы из Луганской области, можно сказать, еле-еле сводим концы с концами. Обратились в Фонд и нам очень скоро перезвонили. Мы всю жизнь будем помнить и благодарить Рината Ахметова за эту помощь. Она просто неоценима!" — поблагодарила Анна.

Операция по установке окклюдера прошла быстро и незаметно для Лизы. Через два дня девочку выписали без каких-либо ограничений в активности.

Установка окклюдера позволяет избежать сложной операции и разреза грудной клетки. Он представляет собой спираль размером 6 мм, которая через небольшой разрез на бедре и артерию с потоком крови проникает в проблемное место. Затем раскрывается словно зонтик, закрывает проток и со временем зарастает мышечной тканью.

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Проблемы и решения

У маленького Кирилла Лобуря из села Марковка Луганской области проблемы со здоровьем начались, когда ему едва исполнилось два годика.

"На приеме у педиатра у сына обнаружились шумы в сердце. УЗИ показало врожденный порок сердца", — рассказала Анна Владимировна, мама мальчика.

В Киеве, куда семья поехала для обследования ребенка, специалисты-кардиологи посоветовали установить окклюдер. Однако у семьи средств на его приобретение не было. Надежду подарил Фонд Рината Ахметова, куда Лобури обратились за помощью. В рамках проекта Фонда "Здоровое сердце" мальчика прооперировали, и на следующий день Кирилл и его счастливые родители отправились домой.

Аналогичный страшный диагноз довелось услышать и семье Квит из Харьковской области, где шесть лет назад на свет появилась дочка Маргарита.

"Когда Маргарите исполнился месяц, я отнесла ее на плановый осмотр к педиатру. Врач обратил внимание на синеву над губой ребенка и направил нас к кардиологу", — рассказала Светлана Алексеевна, мама девочки.

Врачи также диагностировали у малышки врожденный порок сердца. Начались регулярные поездки в столицу, в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. Во время последнего визита врачи ошеломили известием: порок увеличился! Учитывая возраст девочки, специалисты посоветовали оптимальный вариант — окклюдер. Вот только его стоимость оказалась нереальной для семьи. Снова на помощь пришел Фонд Рината Ахметова — в конце января девочку успешно прооперировали.

"Спасибо Ринату Ахметову за то, что спас сердечки наших детей!" — благодарны семьи Лобурь и Квит.

Помощь по проекту "Здоровое сердце" могут получить дети от новорожденных до 18 лет с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из семей, относящихся к малообеспеченным и социально незащищенным категориям: семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой; детские дома семейного типа; многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет; родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет; семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

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Тег фонд Рината Ахметова, порок сердца, Адресная помощь, Здоровое сердце

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АВТОР:

Станислав Донец

Источник:

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