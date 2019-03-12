Днепр, Одесса и Павлоград могут значительно "постареть"

Институт национальной памяти инициировал пересмотр дат основания Днепра, Одессы и Павлограда

Владимир Вятрович. Фото: Facebook.

Днепр, Одесса и Павлоград могут значительно "постареть" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/06f/b9b/5c406fb9b0554.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/06f/b9b/5c406fb9b0554.jpg 2019-03-12T03:08:00+02:00 Украина Институт национальной памяти инициировал пересмотр дат основания Днепра, Одессы и Павлограда

В рамках деколонизации Украины Институт национальной памяти инициирует пересмотр дат основания Днепра и Павлограда, а также Одессы. Об этом заявил руководитель ИНП Владимир Вятрович.

По его словам, нельзя выводить дату основания Днепра со времен Екатеринослава времен российской императрицы Екатерины II, а Павлограда – от ее сына Павла, ведь оба города имеют гораздо более давнюю, казацкую историю, передает "Радио Свобода".

В частности, целью Института национальной памяти будет разработка законопроекта о деколонизации Украины, и изменения дат оснований нескольких городов будет одним из его аспектов.

"Мы только начинаем дискуссию о необходимости деколонизации в Украине и те примеры, которые я привожу, – это то, что мы уже наработали. На этой неделе, 14 марта, состоится первая публичная дискуссия на эту тему. Соответственно названные мною города – Павлоград и Днепр – это лишь примеры. Еще пример – Одесса, которая имеет гораздо более давнюю историю, чем конец восемнадцатого века", – заявил историк.

Кроме того, Вятрович уточнил, что деколонизация предусматривает избавление в публичном пространстве от следов имперского прошлого, в частности, тех, которые могут быть использованы для возобновления империи, прежде всего российской.

"Когда мы говорим об избавлении от имперского наследия, очевидно речь идет не обо всем, что связано с периодом, когда Украина входила в состав империй, а речь идет о тех знаках империй, которые связаны со становлением этих империй, с уничтожением украинского общества. К примеру, речь идет о политическом, военном руководстве империй, которое увековечено на украинской территории. Но пока это только наши предложения, которые еще требуют дополнения и, очевидно, критики", – заявил он.

По его словам, вполне возможно, что речь дойдет и до предложений по изменению топонимики, связанной с имперским прошлым.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал создание единой поместной канонической церкви в Украине стратегически важным шагом для безопасности и деколонизации страны.

Как известно, 15 декабря на Объединительном соборе была образована единая Украинская поместная православная церковь. На церковных мероприятиях также присутствовал президент Петр Порошенко. Читайте все подробности объединения украинских церквей.

Кроме того, предстоятелем поместной церкви был избран митрополит Епифаний от Киевского патриархата, который входит в ближайшее окружение почетного главы УПЦ КП патриарха Филарета.

Мы также писали, что ранее были озвучены полный титул предстоятеля ПЦУ и название созданной Поместной церкви. Епифаний получил титул блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины. Новосозданная Поместная церковь, согласно принятому во время Объединительного собора уставу, получила официальное название – Православная церковь Украины.

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