До 12 градусов тепла и лавины в Карпатах: синоптики дали прогноз на 18 февраля (карта)

Фото: PXhere

В Украине во вторник, 18 февраля, будет царить теплая погода. Дожди синоптики прогнозируют только в северных областях, сообщили в Укргидрометцентре.

"18 февраля в Украине без осадков, лишь в западных, днем ​​и в северных областях местами небольшой дождь", – говорится в сообщении.

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В Карпатах и ​​восточной части на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, 7-12 м / с. Температура установится на уровне ​​4-9 градусов тепла. На Прикарпатье и юге страны будет еще теплее – до 12 градусов тепла.

Кроме того, сегодня в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей могуть сходить лавины. Об опасности уже предупредили в ГСЧС.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

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