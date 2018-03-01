До старта медреформы – месяц: чего ждать

Уже выбрали главу Нацслужбы здоровья, а врачам советуют привыкать к работе на компьютере

Уже через месяц, 1 апреля, стартует главная часть медицинской реформы — украинцам предстоит выбрать своего семейного врача и подписать с ним договор.

Нацслужба

Сейчас Минздрав вовсю решает кадровые вопросы. В ведомстве уже назначили нового замминистра по вопросам евроинтеграции и закупок лекарств Ольгу Стефанишину и ищут экспертов по медреформе и четырех гендиректоров департаментов.

Кроме того, во вторник наконец выбрали главу созданной Нацслужбы здоровья. Им стал замдиректора столичной клиники Олег Петренко, который принимал участие в разработке медреформы. После назначения его правительством Петренко будет распоряжаться средствами, выделенными на здравоохранение, — в госбюджете на этот год для этих целей заложено около 35 млрд грн. Именно Нацслужба здоровья будет распределять деньги по больницам, в зависимости от принятых пациентов, а также рассчитывать тарифы на медуслуги "зеленого пакета", который будет оплачивать государство.

Напомним, в "зеленый пакет" вошли экстренная медпомощь, лечение у терапевта/педиатра, спецпомощь, паллиативная медпомощь, реабилитация, лечение детей до 16 лет и помощь с беременностью и родами. Ожидается, что в мае Нацслужбу здоровья полностью укомплектуют кадрами, в июне она подпишет договоры с медучреждениями, а уже в июле начнет первые выплаты за предоставленные медуслуги.

Е-система

В регионах проводят разъяснительную работу по реформе.

"Мы приезжаем с фундаментальными идеями, а нас спрашивают о практических вещах. Люди не знают, как оформить договор, куда вносить информацию", — говорит спикер Минздрава Александр Ябчанка.

Напомним, информацию о заключении договора с врачом можно получить у любого терапевта в любом государственном или коммунальном медучреждении.

Больницы усиленно оснащают компьютерами и интернетом.

"Для реализации медреформы главное, что сегодня нужно врачам и медсестрам — базовые навыки работы на компьютере, — отмечает замминистра охраны здоровья Павел Ковтонюк, — Это упростит всем работу и позволит отменить бумажную отчетность".

Для этого в ведомстве уже полгода в пилотном режиме тестируют систему eHealth, где будут размещены медкарты пациентов и их договора с докторами. В ней на данный момент уже зарегистрировано 700 больниц, 5000 врачей и 30 тыс. деклараций с пациентами.

Шансы на запуск

В свою очередь некоторые эксперты считают, что реформу могут снова отложат.

"Внедрение откладывали уже несколько раз. Шансов, что в этот раз ее запустят, очень мало", — считает бывший и. о. министра здравоохранения Олег Мусий.

Он поясняет, что на данный момент подписание деклараций врачей и пациентов не оформили законодательно.

"Такой договор не будет иметь юридической силы", — сказал нам Мусий.

Доступным стало еще 41 лекарство

Тем временем Минздрав активно дорабатывает программу "Доступные лекарства", которую премьер Владимир Гройсман взял под личный контроль. Ведомство переоформило договоры с более чем 6200 аптеками, а около сотни согласилось на программу впервые. В этом году в министерстве собираются возместить аптекам оплату 10,5 млн упаковок медикаментов, что почти в два раза больше, чем в прошлом (6 млн упаковок). В начале февраля список лекарств дополнили 41 новым препаратом. Теперь в "доступном перечне" — 239 лекарств.