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Добробаты передали полиции 10 тонн оружия и боеприпасов (видео, фото)

12 сентября, 10:51

Передача «остатков войны» состоялась в присутствии полиции, военных и СБУ

На днях в Донецкой области копы обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой. Это уже можно считать привычной находкой на востоке Украины. А теперь добровольческие батальоны передали правоохранителям 10 тонн вооружения и боеприпасов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, передавали остатки своего вооружения бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев, которые пять лет защищали Украину от оккупантов на фронте.

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Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

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Также Аброськин отметил, что это оружие будет служить для отпора вооруженной агрессии РФ и для защиты страны.

Видео: Нацполиция

Как сообщали новости "Сегодня", ранее добровольцы с передовой рассказали об истории и роли добровольческого движения в Украине. Первые добровольцы появились сразу после того, как в Крым вторглись "зеленые человечки" – тысячи украинцев чуть ли не штурмовали военкоматы. Только по официальным данным Минобороны, в первый год военного конфликта контракт с Вооруженными силами подписали 11 тыс. человек.

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оружие боеприпасы полиция Аброськин добробаты добровольцы

Источник: Сегодня

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