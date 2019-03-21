"Docudays UA – один из лучших фестивалей о правах человека в Европе": интервью с PR-директором

Дарья Аверченко рассказала "Сегодня" о трудностях, документальном фильме "Балух" и о планах на будущее

"Docudays UA – один из лучших фестивалей о правах человека в Европе": интервью с PR-директором //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/381/424/5c9381424b5d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/381/424/5c9381424b5d6.jpg 2019-03-21T14:22:00+02:00 Украина Дарья Аверченко рассказала «Сегодня» о трудностях, документальном фильме «Балух» и о планах на будущее

Совсем скоро, 23 марта, по всей столице начнутся показы документальных фильмов в рамках XVI Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Зрителей ждет больше сотни фильмов и огромное количество сопутствующих событий – дискуссий, лекций, воркшопов и мастер-классов. Кроме того, в рамках программы фестиваля 27 марта "Сегодня" совместно с "Радио Свобода" представят документальный проект "Балух" о непростой крымской реальности и жизни украинского активиста Владимира Балуха.

"Сегодня" поговорили с членом отборочного комитета фестиваля, PR-директором Дарьей Аверченко.

– Дарья, в этом году Docudays UA исполняется 16 лет. Людям уже паспорта выдают в этом возрасте. Фестиваль тоже вырос?

– Когда мы начинали, Docudays UA был узкопрофильным правозащитным событием. А теперь он входит в мировую сеть фестивалей о правах человека. Над брендом долго работали дизайнеры и пиарщики. В самом начале нас консультировали более опытные эксперты из-за границы. А сейчас профессионалы из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и других стран приезжают сказать комплименты, перенять опыт. Но это был непростой путь.

– С какими трудностями пришлось столкнуться?

– Кроме финансовых… В Украине несколько лет подряд вообще не было документального фестиваля. Был когда-то "Контакт", но он просуществовал лишь несколько лет и закрылся. И за это время аудитория разучилась смотреть документальное кино. Был такой странный эффект, когда у людей после просмотра не было вопросов, или они стеснялись их задать. Хотя работал модератор, присутствовал режиссер. Мы "раскачивали" зрителей несколько лет. Кроме того, с конца 90-х до 2014 года снималось очень мало отечественных фильмов.

– А теперь украинских кинолент стало больше?

– Намного! Я начала работать на фестивале 11 лет назад. И тогда приходило максимум 1-2 интересных украинских фильма в наш конкурсный отбор. Документалисты жаловались на нехватку денег. Мы объясняли на примерах, что хороший фильм не обязательно должен быть связан с тяжелой камерой, большой съемочной группой. Для некоторых историй подойдет даже камера в мобильном телефоне. Потом мы придумали DOCU/КЛАСС. Пригласили международных профессионалов индустрии, создали небольшую киношколу. Лучших учеников мы стали поддерживать, искать гранты, чтобы они не ушли в рекламу и сериалы, а дальше развивали жанр документалистики. В этом году нам уже подали в отбор более трех десятков украинских лент.

– Каждый год вы задаете определенную тематику фестиваля. Как выбирали в этом году?

– В прошлом году мы "выдохнули" фестиваль, отоспались, и сели думать о нынешнем Docudays UA. Посмотрели по календарю: фестиваль заканчивается 30 марта, а 31 люди пойдут на выборы. Решили, что интересно поговорить о правах человека в информационную эру. Все же помнят о влиянии соцсетей на выборы Трампа в США, на результаты Brexit'a. Часто соцсети используются как средство агитации и манипуляций. Нашу личную информацию используют в своих целях крупный бизнес и политики. Ищешь в поисковике для ребенка подгузники – а потом на компьютере полно рекламы этих подгузников. Заплатил карточкой в аптеке, и вот уже на телефоне от аптеки сообщения. Так собирается информация о нас, наших покупках, привычках, чтобы впоследствии знать, на какие раздражители мы будем живее реагировать… Все эти вопросы приватности, защиты данных, а также преимущества новых технологий будем обсуждать не только после фильмов в кинотеатрах, но и во время дискуссий в креативном пространстве IZONE.

– Вы даже для детей программу придумали?

– DOC/САДОК называется. Она рассчитана на детей от 3-х лет и подростков до 14 лет. Мы даже приведем киберполицейского, чтобы рассказал, как правильно вести себя в интернете. Поговорим с детьми о том, что такое кибербуллинг, и как ему противостоять. Слепим пластилиновый мультфильм и сделаем свой первый короткометражный документальный фильм.

– Кроме показов у вас вообще много всяких сопутствующих событий. На что интересное посоветуете сходить?

– Например, на виртуальную реальность! После того, как вы посмотрите фильм "UNREST" о женщине, которая страдает синдромом хронической усталости, в IZONE можно будет испытать на себе, каково жить такой жизнью. Будет проект про Майдан. Надевая шлем виртуальной реальности, сможете пройтись по улице Институтской того времени, поговорить с участниками событий. Зрителей также ждет интересная ретроспектива режиссера, классика украинского документального кино Александра Коваля. Мы ее делаем совместно с Довженко-Центром. Представлять его фильмы будут известные кинематографисты Сергей Буковский, Валентин Васянович, Виктория Бондарь.

– Все эти мероприятия пройдут в Киеве. А будет ли в этом году Мандрівний Docudays UA?

– Да, с начала октября по конец декабря объездим более двухсот двадцати городов в 22 областях Украины. Каждый год наши региональные партнеры встречаются в Киеве, чтобы обменяться опытом и отобрать фильмы для показов у себя. Есть много трогательных историй, связанных с этой инициативой. В прошлом году мы показывали фильм о проблемах сексуальных меньшинств в клубе при церкви. И тут комплимент руководству храма – у них были достаточно широкие взгляды, и все нормально прошло. Есть еще отдельный проект DOCU/КЛУБов, который продолжается круглый год. Координаторы проекта разрабатывают сценарии встреч, вместе с программным отделом создают коллекции фильмов, фильмы рассылаются по регионам, организовываются обсуждения... Это такая просветительская миссия. Она особенно важна в маленьких селах и городках, где даже кинотеатров нет, мы устанавливаем свои проекторы и помогаем наладить работу клуба.

– За границу, наверное, тоже ездите?

– Ездим вместе с проектом культурной дипломатии "See Ukraine". В прошлом году мы представили украинские документальные фильмы с арт-выставками, дискуссионными панелями в Мадриде, Мюнхене и Париже.

– Какой фильм нельзя пропустить в этом году?

– Сложный вопрос! Программа "МЕРЕЖА" состоит из пяти фильмов, и она вся очень сильная. Например, фильм "Чистильщики" рассказывает, о людях, которые "подчищают" интернет. Иными словами – цензурируют видео и картинки, которые не могут цензурировать алгоритмы. О своем опыте работы "чистильщиком" рассказывает женщина, которая просматривает и удаляет видео, содержащее сексуальные сцены. За день нужно отсмотреть до тысячи роликов и нельзя допустить больше 3х ошибок. Это очень тяжелая работа, но в то же время героиня признается, что некоторые видео помогли ей раскрепоститься. Эта лента снята немцами на Филиппинах.

– "Сегодня" совместно с "Радио Свобода" 27 марта в IZONE представят документальный фильм "Балух". Скажите, делали ли вы еще какие-то отдельные проекты по теме Крыма?

– У нас был ряд тематических событий. К нам приезжали крымские журналисты и рассказывали о том, что происходит на полуострове. Были встречи с правозащитниками. Мы пытаемся брать в программу такие показы, как "Балух". Но, к сожалению, фильмов из Крыма и про Крым очень мало, они практически не приходят. Подозреваю, что это связано с тем, что снимать в оккупированном Крыму сейчас небезопасно.

– А из России берете фильмы?

– У нас в этом году есть один фильм из России. Называется "Белая мама" режиссера Зоси Родкевич (школа Марины Разбежкиной). Он рассказывает о женщине, которая стала мамой для четырех темнокожих детей, и взяла из детдома еще и пятого с определенной задержкой развития. Она решила, что это будем важным опытом для семьи и вообще хорошим добрым делом. А к чему это привело – вы придите и посмотрите.

– Будет ли Docudays UA-2020, и с какой тематикой?

– Docudays UA обязательно будет! В 2020-м мы планируем рассказывать документальными фильмами о правах детей.

Напомним, XVI Международный фестиваль Docudays UA пройдет в Киеве с 22 по 30 марта. "Сегодня" выступают эксклюзивным информационным партнером фестиваля. Премьера фильма "Балух" состоится 27 марта в креативном пространстве IZONE (ул. Набережно-Луговая, 8) в 17.30, вход свободный. Также "Сегодня" обеспечат трансляцию фильма "Балух" 16 мая на телеканале "Украина" в рамках телевизионного цикла "Своїх не полишаємо", серии сюжетов о людях, которые ценой собственной свободы отстаивают интересы родной земли.

"Сегодня" – информационная платформа, которая объединяет эфирные новости (выпуски новостей "Сегодня", "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", которые выходят на телеканале "Украина"), газету "Сегодня", сайт Segodnya.ua и диджитал-сегмент. Ежедневно телевизионные выпуски новостей "Сегодня" смотрит больше 7 млн зрителей.

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