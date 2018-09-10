"Донбасс и Мирные": история жизни старого поэта, едва выжившего под обстрелами

Спецпроект "Донбасс и Мирные" Фонда Рината Ахметова — это миллионы судеб тех, кто выживает в условиях вооруженного конфликта и не утрачивает веры в наступление мира. Сегодня наш рассказ о жителе поселка Новолуганское под Бахмутом — поэте Якове Александровиче Клиновском.

"Я — син Донеччини, селюк,

Що нею снив у час розлук,

Із соком рідної землі,

З щасливим потом на чолі"

Сейчас 80-летнему Якову Александровичу, проработавшему много лет в местной школе преподавателем украинского языка и литературы, не до стихов, главное — выжить. Ведь Новолуганское постоянно находится под жесткими обстрелами. В декабре 2017-го поселок буквально накрыли ракеты из "Градов", были разрушены жилые дома, детский сад, больница и та самая школа — всего около полусотни зданий в поселке. Под обстрелом чуть не погиб и сам Клиновский.

"Я вот думал: один черт, все равно умирать. Вот бы бабахнуло — и все! Вынесли бы меня на пригорок, где жена покоится. Но, видно, Бог такого не дал", — сетует пенсионер.

Проза жизни

Жизнь Якова Александровича нельзя назвать легкой. В 19 лет за критику советской власти он был сослан в лагеря, там же и начал сочинять стихи. Естественно, ни бумаги, ни ручки заключенному Клиновскому не полагалось, так что все строчки он сохранял только в собственной памяти. Гораздо позже его стихи вышли отдельными сборниками, а их автор был реабилитирован в 1992 году.

Пока все силы Клиновского уходят на грустную прозу жизни.

"Пенсии не хватает, чтобы заплатить за все коммунальные услуги. Живу на хлебе и картошке. Встаешь утром и думаешь, что бы поесть", — признается поэт.

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Опасное время

Выжить Якову Александровичу, как и тысячам других его земляков на Донбассе, помогают продуктовые наборы Гуманитарного штаба Рината Ахметова, которые регулярно привозят в Новолуганское бригады мобильной выдачи.

"Если бы не эта помощь, взял бы торбу и к церкви пошел просить кусок хлеба. Это я вам честно говорю, от души!" — вздыхает Яков Александрович.

На попечении Клиновского — старший сын Саша. Он давно и тяжело болен, но при этом не получает ни пособия по инвалидности, ни пенсии. На хлеб и картошку для себя и для отца зарабатывает случайными работами — огород ли кому-то вскопать, дров или воды принести. И все это — на линии огня.

"Поехал порубить дров в посадочке — и начался бой. Я режу дрова, а рядом воюют. Страшно!" — признается Александр.

Младший сын и дочь Якова Клиновского остались за линией разграничения и не могут приехать к отцу. Жена Якова Александровича умерла.

"Я очень хочу дожить до того дня, когда на Донбассе наступит мир. Бог не дает умереть, значит, надо дожить", — уверен мужчина.

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Помощь

Наталья Барышпольская, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова, рассказала, что более тысячи писем и звонков на горячую линию поступает ежемесячно в Фонд с просьбами о гуманитарной помощи.