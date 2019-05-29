Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Донбасс можно взять за две недели: Ярош рассказал о слабых местах боевиков

29 мая, 05:17

Командир УДА объяснил, что проведение успешных операций зависит от невмешательства России

Фото: Минобороны Украины

Закончить войну на Донбассе за сутки не получится, как об этом говорил экс-командующий Объединенными силами, однако за две недели реально освободить все оккупированные территории. Но это возможно только при условии, что Россия не будет вмешиваться.

Об этом рассказал "Обозревателю" командир Украинской добровольческой армии, народный депутат Дмитрий Ярош.

По его словам, на фронте можно было бы провести несколько военных операций и освободить населенные пункты, которые согласно Минским соглашениям должны быть под контролем Киева, например, Дебальцево или Докучаевск. Он считает, что на решение конфликта в целом это не повлияет, но важно для поднятия боевого духа украинцев.

В то же время нардеп отмечает, что сейчас у противника довольно слабы занимаемые им позиции, особенно на Горловском направлении.

Читайте также

"Абсолютно реально (провести военные операции – ред.). В свое время я вокруг того же Докучаевска все на животе облазил. И могу совершенно точно говорить, что при нормальном планировании операций, потерь с нашей стороны будет немного, а вот потери врага будут очень серьезными. А для нашего украинского общества это будет огромная победа. Потому что такие вещи преподносят нацию. Хотя, повторюсь, эти операции, по сути, лежат в оперативно-тактической плоскости и не решают всей ситуации. Хотя ... Сепаратисты же могут и убежать. Когда фронт прорывают, они все начинают бежать. Тем более, мы наблюдаем на передке сейчас, что у них на ВОПах (взовдно-опорных пунктах) стоят по 2-3 человека. Там совсем не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения. Если почитать, что пишут сепаратисты, то видно, что они морально сломлены и паникуют. Например, Горловское направление они совсем не перекрывают. Ибо, как они сами признают, у них нет сплошной линии обороны, лишь отдельные "очаги сопротивления". Это все можно и нужно учитывать. И с учетом этих нюансов и проводить наступательные операции", – рассказал Ярош.

Напомним, как уже рассказывал Дмитрий Ярош, война на Донбассе в России уже не популярна и поток наемников значительно сократился. В то же время он не исключает активизации боевых действий на востоке Украины.

Ранее бывший командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев называл численность войск России на Донбассе и в Крыму. Также он отмечал, что руководящие военные должности в ОРДЛО занимают кадровые российские офицеры.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег война, Донбасс, боевики, ярош

Вы сейчас просматриваете новость " Донбасс можно взять за две недели: Ярош рассказал о слабых местах боевиков". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подорвался на мине на Донбассе: офицеру Нацгвардии посмертно дали Героя Украины

27 мая, 17:50

Аваков вручил "Золотую звезду" матери военнослужащего и рассказал, как тот погиб

Два лучших друга и "Бобер": в ВСУ показали фото ликвидированных боевиков

27 мая, 09:43

Украинская 120-мм мина застала противника прямо в блиндаже – уничтожены два 21-летних боевика

На оккупированном Донбассе трупы находят прямо на улицах

27 мая, 09:26

Женщина погибла от побоев, а причины смерти мужчины все еще выясняются

ВСУ под Горловкой уничтожили огневую точку боевиков: появилось видео

27 мая, 09:18

Военнослужащие 53-й бригады отомстили за своего бойца, который был ранен с той же позиции врага

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Анжелика Варум откровенно рассказала об измене Леонида Агутина

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Бывшая жена Валерия Меладзе откровенно о разводе с певцом

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

ЧП в самолете на пути в Киев: переполох попал на камеру

В чем польза бега для мужчин?

Как спастись от клещей

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь