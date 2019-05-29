Донбасс можно взять за две недели: Ярош рассказал о слабых местах боевиков

Командир УДА объяснил, что проведение успешных операций зависит от невмешательства России

Фото: Минобороны Украины

Закончить войну на Донбассе за сутки не получится, как об этом говорил экс-командующий Объединенными силами, однако за две недели реально освободить все оккупированные территории. Но это возможно только при условии, что Россия не будет вмешиваться.

Об этом рассказал "Обозревателю" командир Украинской добровольческой армии, народный депутат Дмитрий Ярош.

По его словам, на фронте можно было бы провести несколько военных операций и освободить населенные пункты, которые согласно Минским соглашениям должны быть под контролем Киева, например, Дебальцево или Докучаевск. Он считает, что на решение конфликта в целом это не повлияет, но важно для поднятия боевого духа украинцев.

В то же время нардеп отмечает, что сейчас у противника довольно слабы занимаемые им позиции, особенно на Горловском направлении.

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"Абсолютно реально (провести военные операции – ред.). В свое время я вокруг того же Докучаевска все на животе облазил. И могу совершенно точно говорить, что при нормальном планировании операций, потерь с нашей стороны будет немного, а вот потери врага будут очень серьезными. А для нашего украинского общества это будет огромная победа. Потому что такие вещи преподносят нацию. Хотя, повторюсь, эти операции, по сути, лежат в оперативно-тактической плоскости и не решают всей ситуации. Хотя ... Сепаратисты же могут и убежать. Когда фронт прорывают, они все начинают бежать. Тем более, мы наблюдаем на передке сейчас, что у них на ВОПах (взовдно-опорных пунктах) стоят по 2-3 человека. Там совсем не хватает личного состава, чтобы перекрыть всю линию соприкосновения. Если почитать, что пишут сепаратисты, то видно, что они морально сломлены и паникуют. Например, Горловское направление они совсем не перекрывают. Ибо, как они сами признают, у них нет сплошной линии обороны, лишь отдельные "очаги сопротивления". Это все можно и нужно учитывать. И с учетом этих нюансов и проводить наступательные операции", – рассказал Ярош.

Напомним, как уже рассказывал Дмитрий Ярош, война на Донбассе в России уже не популярна и поток наемников значительно сократился. В то же время он не исключает активизации боевых действий на востоке Украины.

Ранее бывший командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев называл численность войск России на Донбассе и в Крыму. Также он отмечал, что руководящие военные должности в ОРДЛО занимают кадровые российские офицеры.

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