"Дороги смерти": почему Украина на шестом месте в Европе по смертности в ДТП

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Информационные ленты переполнены новостями об очередных ДТП. Украина – на шестом месте в Европе по смертности в ДТП.

"Мы все прекрасно понимаем, что у нас нет дорог хороших, у нас нет хорошей дорожной инфраструктуры", – говорит Богдан Глядик, юрист.

Недавно Нацполиция обнародовала список так называемых "дорог смерти". Среди них в так называемом "топе": "М – 06 Киев – Чоп", "М – 05 Киев – Одесса" и "М – 03 Киев – Харьков – Довжанский".

Но вот что интересно. Все они – качественные дороги.

"Киев – Чоп" хоть и не новая, но одна из лучших трасс в Украине. Ремонтировали ее еще к Евро – 2012. Но есть одно но. Эту дорогу в народе окрестили "трассой смерти". Именно здесь, по статистике, происходит наибольшее количество смертельных ДТП. И всему виной именно хорошее качество этой дороги. А значит – и стабильные превышения скорости.

Получается, ремонтировать дороги не нужно? Больше ям – меньше аварий?

"Статистика показывает, чем качественнее дорога, тем больший риск попасть в ДТП, так как скорости увеличиваются, соответственно время реакции уменьшается", – говорит эксперт.

А кто же это должен контролировать? И как? В полиции в течение 5-ти лет говорят о камерах видеофиксации и "письмах счастья" нарушителям.

"Камер нет. Действительно, полиция 5 лет нам обещала, что камеры появятся. Автоматическая фиксация скорости появится", – говорит Александр Кава, экс-заместитель министра инфраструктуры.

"А затем и привлечение виновных лиц, и не по тем штрафам, которые есть сегодня, а по штрафам, которые должны быть по крайней мере в 10 раз больше", – продолжает Иван Либерман, адвокат.

А пока все желающие "летают" и не боятся, бояться приходится другим.

Владимир Котляр, пострадавший в ДТП, рассказывает свою историю на остановке, где произошла авария, едва не забравшая его жизнь.

"Водитель пролетал на два светофора на Харьковской площади, он на красный пролетел, а на втором его уже зацепила машина, которая двигалась на зеленый свет", – делится мужчина.

Ситуация для нашей страны типична. Мажор. На элитной машине. На бешеной скорости влетает в остановку общественного транспорта. Люди, говорит Владимир, разлетелись, как кегли.

"Я проснулся через 10 дней. Я был в коме, я в коме провел 10 дней", – продолжает мужчина.

Статистика шокирует: только за последний год произошло 15 000 ДТП. Погибших больше, чем на фронте.

Опять же трасса Киев – Чоп. Выезд из столицы. Журналисты приехали, чтобы заснять безумный трафик и ... две аварии произошли на перекрестке буквально в течение часа. Представляете себе темпы? И такие ДТП здесь не в новинку. Обочина просто усеяна обломками автомобилей.

"Я стоял на светофоре. А барышня поворачивала. Чего она сюда поворачивала – непонятно", – рассказывает Владимир Савченко, пострадавший в ДТП.

Девушка выехала на встречную полосу. Почему – сама не понимает. Только чудом обошлось без жертв. Хотя, учитывая поведение других водителей, смертей здесь не избежать.

Почему здесь происходит такое количество ДТП? Причина довольно очевидна. Светофор водителям перекрывает надземный переход и огромный рекламный баннер на нем. А еще освещение не позволяет разглядеть ни пешеходного перехода, ни самих пешеходов. И отбойники, от которых автомобиль или отскакивает и летит, разбивая все на пути, или наоборот – проходит его без задержки.

"Если посмотреть на те отбойники, которые есть у нас, и которые есть в Европе, это совершенно разные отбойники. То есть, если у нас очень много ДТП особенно на таких крупных трассах, когда автомобиль просто через отбойник выезжает на встречную полосу, то при правильной инфраструктуре, отбойник не позволит автомобилю выехать на встречную полосу. Он его остановит. То есть, существенно поглотит весь этот удар и автомобиль остановится", – говорит эксперт.

Как со всем этим быть? Звучит абсурдно, но для не обремененных культурой вождения украинцев действительно безопасным является бездорожье. Или же трассы вроде знаменитой "Николаев – Кропивницкий".

Сейчас ее начали ремонтировать, но вот раньше ямы там были, мягко говоря, просто по колено.

"На таких дорогах ДТП с тяжелыми последствиями не происходят. Поскольку водители двигаются с невысокой скоростью. Соответственно, если ДТП на невысокой скорости и происходят, то это, как правило, повреждения только автомобиля. А люди при этом не страдают", объясняет Александр Кава, экс-заместитель министра инфраструктуры.

Между тем, если вы все же пострадали в аварии, то вызвать бригаду скорой бывает просто невозможно из- за банального отсутствия сетей.

"Мы говорим о том, что у нас не на всех дорогах есть мобильная связь сегодня. Даже на больших трассах. И возможность вызвать службу – это вопрос. Телефоны нигде не стоят", – отмечает эксперт.

Итак, факторов, которые могут любую дорогу превратить в "дорогу смерти" – немало. Но главный, как сказали эксперты – это люди. И не только водители.

Как сообщали новости "Сегодня", за восемь месяцев 2019 года в Украине дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

В частности, общее количество ДТП выросло на 6,6% (за восемь месяцев 2018 года было зафиксировано 94 020 аварий).

В авариях пострадали 20 218 человек (в прошлом году за тот же период – 18 881), что на 7,1 процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за восемь месяцев на дорогах погибли 1919 человек, то в нынешнем – 1991, что на 3,8% больше.

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