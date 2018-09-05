"Главная тема": что нужно знать о программе "Доступные лекарства"

По данным Минздрава, сейчас получить лекарства бесплатно пациенты могут в каждой третьей украинской аптеке

Программой "Доступные лекарства" уже воспользовались 25 млн украинцев. Но не всегда бесплатные медикаменты получают те, кому они предназначены. Почему так? Какие препараты входят в перечень бесплатных? Как узнать, что из этого списка есть в больнице? И как вернуть деньги, если бесплатные лекарства от хронических заболеваний пришлось купить? Не пропустите в "Главной теме", в воскресенье, в 20-00.

Напомним, в Кабмине обещали расширить программу "Доступные лекарства". В этом году на препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета выделили около миллиарда гривен – это на треть больше, чем в прошлом.

По данным Минздрава, сейчас получить лекарства бесплатно пациенты могут в каждой третьей украинской аптеке.

За время работы "Доступных лекарств" к проекту присоединилось 6179 аптек. Лидерами по количеству присоединившихся фармаций стали Киев (544), Винница (131) и Днепр (123). При этом в Минздраве отмечают, что только за февраль пациенты по программе получили больше 439 тыс. рецептов на сумму свыше 16,3 млн грн.

Как сообщалось, в перечне медикаментов насчитывается 239 наименований (при запуске программы их было 198), и 47 из них для украинцев – полностью бесплатные.