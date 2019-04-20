Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

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Похолодание, которое пришло в Украину в конце прошлой недели, понемногу отступает, хотя то здесь, то там продолжают идти дожди. Сайт "Сегодня" разбирается, какой будет погода в ближайшие дни.

В субботу, 20 апреля по всей Украине ясно и солнечно – только в Крыму ожидаются дождь и гроза. Теплее всего будет в западных областях – днем в среднем от 14 до 16 градусов выше нуля. В центре и на востоке будет от 12 до 14, на севере и на юге – от 13 до 15 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 21 апреля в западную часть Украины придут дожди и грозы (сухо только в Закарпатской области). При этом похолодания они не принесут – столбик термометра останется будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне. В среднем по стране днем от 12 до 14 тепла.

В понедельник, 22 апреля, погода не поменяется, разве что в Закарпатской области ожидается дождь, а в Киевской и Житомирской областях, где осадки выпали накануне, сухо.

Во вторник, 23 апреля в Украине снова без дождей, при этом еще немного потеплеет. В западных областях днем от 15 до 18 градусов выше нуля, в центре, северных и восточных областях от 15 до 17 градусов, на юге от 14 до 16 градусов.

В среду, 24 апреля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях пройдут дожди. Температура воздуха по стране останется такой же, как и накануне – в среднем от 15 до 17 градусов тепла.

Народный прогноз погоды

20 апреля почитается память святого преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского. В народе святого Евтихия называли Тихим, поскольку погода в этот день чаще всего бывала именно такой, пишет сайт "Синоптик".

21 апреля почитается память святых апостолов Иродиона, Агава, Руфа, Асигкрита, Флегонта, Ерма. В старину заметили: если рассвет в этот день ясный, то лето будет хорошее, если хмуро, то лето будет ненастное, а если туманно – быть летом непогоде; если будет теплый вечер и тихая ночь, лето будет жарким и сухим.

22 апреля почитается память святого мученика Вадима, архимандрита. Можно ожидать сухого лета, если к этому дню еще не установилась стабильная теплая погода.

23 апреля отмечается день памяти святых мучеников Терентия, Помпия. В это время раскрываются почки у груши, у дуба.

24 апреля почитается память святого мученика Антипа, епископа Пергамо-Асийского. Антипу называли Половодом и говорили: "Антип воды распустил", "Антип без воды (холод) – закрома без зерна (лето плохое)".

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