Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

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Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/280/59a/5c828059a7672.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/280/59a/5c828059a7672.jpg 2019-03-09T07:19:00+02:00 Украина В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Весна 2019 года радует украинцев теплом, а 8 марта и вовсе удивил температурой воздуха до +16. Но не произойдет ли в ближайшие дни резкой смены погоды? Сайт "Сегодня" узнал, чего ожидает "Укргидрометцентр".

В субботу, 9 марта на большей части Украины сухо, только в восточных и южных регионах (кроме Крыма) пройдут дожди. Средняя температура воздуха днем на в западных, центральных и северных областях составит от +11 до +13 градусов, на востоке от+9 до +11, и на юге от +12 до +16 градусов.

В воскресенье, 10 марта сильные дожди зальют практически все области. На западе и на севере днем в среднем от +8 до +10 градусов, в центральных и восточных регионах от +9 до +11, в южных от +12 до +15.

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны. Температура воздуха днем в западных и северных областях от +7 до +10, в центральных и восточных от +8 до +11, и на юге от +12 до +15 градусов.

Во вторник, 12 марта дожди снова по всей Украине. В этот раз осадки принесут с собой небольшое, но ощутимое похолодание – на западе ожидается от +5 до +7 градусов, в центре – от +5 до +8, в северных областях от +4 до +6, в восточных от +6 до +9, и на юге от +8 до +10 градусов.

В среду, 13 марта в Украину вернется солнце, но тепла с собой оно не принесет. Напротив, в западных областях днем всего от +3 до +5 градусов, в центральных от +3 до +6, на севере от +2 до +4, на востоке от +5 до +7, и в южных регионах от +6 до +8 градусов.

Народный прогноз погоды

9 марта отмечается день обретения главы Иоанна Крестителя. Этот день предсказывал погоду на апрель. Также по этому дню судили о погоде на праздник Пасхи. Если ночью рога луны яркие и крутые — это к морозу, пишет сайт "Синоптик".

10 марта почитается память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского. С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов.

11 марта отмечается день памяти святого Порфирия, епископа Гизского. В прежние времена погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.

12 марта почитается память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. Если в этот день бывал дождь, то ожидали мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым.

13 марта почитается память преподобного Василия, исповедника. Замечено, что этот день всегда бывает теплым, правда может случится и дождь, но это хорошая примета: к богатому урожаю и хорошему лету. 13 марта считается астрономическим рубежом зимы и лета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как перемена погоды может вызвать мигрень.

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