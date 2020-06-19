Дякуємомедикам: Фонд Рината Ахметова призывает всех украинцев присоединиться к флешмобу

Первыми к флешмобу присоединятся амбассадоры Фонда, ведущие телеканала «Украина» и просто известные всей стране люди

19 июня, в преддверии Дня медицинского работника Украины, который будет отмечаться 21 июня, Фонд Рината Ахметова при поддержке телеканала "Украина" и ФК "Шахтер" запускают флешмоб личной благодарности врачу или врачам любой специальности.

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Акция станет продолжением спецпроекта #Дякуємомедикам, который Фонд с каналом "Украина" проводили в мае. Тогда были собраны, показаны и опубликованы профессиональные истории врачей и медсестер, задействованных в борьбе с коронавирусом. Новый флешмоб коснется всех медиков без исключения. Ведь у каждого человека в жизни есть врач, который стал личным ангелом-хранителем или спас кого-то из близких. Фонд Рината Ахметова призывает записать видео с благодарностью конкретному врачу за помощь или спасение, назвав его имя и место работы и разместить в соцсетях с хештегом #Дякуємомедикам.

Первыми к флешмобу присоединятся амбассадоры Фонда, ведущие телеканала "Украина" и просто известные всей стране люди – Олег Панюта, Игорь Пупков, Марина Кухар, Анна Панова. На старте акции телеканал "Украина" снимет и начнет показывать в эфире ролики, в которых звезды будут призывать всех благодарить врачей.

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В поддержку флешмоба 20 июня команда ФК "Шахтер" перед матчем с ФК "Александрия" выйдет на разминку в футболках с надписью "Дякуємомедикам".

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