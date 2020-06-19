Українська
$ 26,76
30,06
  1. Последние новости Украины

#Дякуємомедикам: Фонд Рината Ахметова призывает всех украинцев присоединиться к флешмобу

19 июня, 17:12

Александр Мещерский Александр Мещерский

Первыми к флешмобу присоединятся амбассадоры Фонда, ведущие телеканала «Украина» и просто известные всей стране люди

19 июня, в преддверии Дня медицинского работника Украины, который будет отмечаться 21 июня, Фонд Рината Ахметова при поддержке телеканала "Украина" и ФК "Шахтер" запускают флешмоб личной благодарности врачу или врачам любой специальности.

Реклама

Акция станет продолжением спецпроекта #Дякуємомедикам, который Фонд с каналом "Украина" проводили в мае. Тогда были собраны, показаны и опубликованы профессиональные истории врачей и медсестер, задействованных в борьбе с коронавирусом. Новый флешмоб коснется всех медиков без исключения. Ведь у каждого человека в жизни есть врач, который стал личным ангелом-хранителем или спас кого-то из близких. Фонд Рината Ахметова призывает записать видео с благодарностью конкретному врачу за помощь или спасение, назвав его имя и место работы и разместить в соцсетях с хештегом #Дякуємомедикам.

Первыми к флешмобу присоединятся амбассадоры Фонда, ведущие телеканала "Украина" и просто известные всей стране люди – Олег Панюта, Игорь Пупков, Марина Кухар, Анна Панова. На старте акции телеканал "Украина" снимет и начнет показывать в эфире ролики, в которых звезды будут призывать всех благодарить врачей.

В тренде
Глава Минздрава: Число лабораторий по тестированию на коронавирус увеличили в десятки раз

В поддержку флешмоба 20 июня команда ФК "Шахтер" перед матчем с ФК "Александрия" выйдет на разминку в футболках с надписью "Дякуємомедикам".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Фонд Рината Ахметова флешмоб Дякуємомедикам

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
У Елены Зеленской коронавирус: появились новые данные о ее состоянии
У Елены Зеленской коронавирус: появились новые данные о ее состоянииУкраина
Названа цена образования
Названа цена образования "по контракту" в 2020 годуЭкономика
Украина установила новый антирекорд по коронавирусу: более 800 зараженных за сутки
Украина установила новый антирекорд по коронавирусу: более 800 зараженных за суткиУкраина
Правительство торопит Раду с пенсионной реформой: названы причины
Правительство торопит Раду с пенсионной реформой: названы причиныЭкономика
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потери
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – серьезные потериДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять