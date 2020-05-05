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  1. Последние новости Украины

Скажем спасибо врачам: в Украине стартовала акция #Дякуємомедикам

5 мая, 17:24

Александр Мещерский

Десятки тысяч докторов, санитаров, фельдшеров, лаборантов и медсестер продолжают ежедневно спасать страну от эпидемии

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" запускают специальный проект #Дякуємомедикам. Это акция, в фокусе которой – ежедневный подвиг людей в белых халатах. Фонд и телеканал "Украина" призывают сказать спасибо украинским врачам за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

"Каждый шестой украинец с подтвержденным диагнозом COVID-19 – медицинский работник. Уже свыше 2300 врачей и медиков инфицированы этим опасным заболеванием. Несмотря на высокий риск заражения, десятки тысяч докторов, санитаров, фельдшеров, лаборантов и медсестер продолжают спасать страну от эпидемии. Фонд Рината Ахметова с февраля помогает Министерству здравоохранения в обеспечении государственных больниц оборудованием и расходными материалами для лечения коронавируса. Фонд закупает и передает врачам средства индивидуальной защиты. Но медики нуждаются и в словах благодарности. Их работа и до коронавируса была героической, но сейчас это стало заметно всем. Настало время сказать им спасибо", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

В рамках проекта #Дякуємомедикам Фонд Рината Ахметова и телеканал "Украина" расскажут всей стране истории героев, подвиги которых часто остаются незамеченными.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно рассказать в социальных сетях о медиках, которым благодарны лично вы. Опубликуйте свою историю с хештегом #Дякуємомедикам. Пусть о героях узнает вся страна!

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Читайте также: Как Фонд Рината Ахметова помогает Украине в борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Фонд Рината Ахметова Дякуємомедикам

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