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Египет изменил правила въезда для украинцев

20 августа, 10:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Власти страны приняли такое решение из-за роста заболеваемости COVID-19

Египет стал одной из первых стран, которые открылись для туристов во время пандемии коронавируса. Но если ранее украинцы могли свободно приезжать в эту страну, то теперь для въезда потребуется негативный результат ПЦР-теста.

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"С 1 сентября Египет будет требовать от туристов, прибывающих в страну, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Об этом заявил премьер – министр Мустафа Мадбули. Данное решение было принято из-за роста числа случаев инфицирования в некоторых странах",проинформировала Государственная пограничная служба Украины.

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К слову, как и ранее, после посещения Египта украинцы должны провести 14 дней на обязательной обсервации/самоизоляции или же предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии.

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Напомним, за последнюю неделю еще четыре страны открыли границы для украинцев. Теперь украинцы могут путешествовать в 42 государства.

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А о том, как изменились правила туризма во время карантина и насколько безопасен отдых в Шарм-эль-Шейхе, рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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туризм Египет тест тесты правила въезд коронавирус ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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