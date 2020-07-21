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Уже 39 стран открыли границы для украинцев: куда можно поехать

21 июля, 10:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

По словам министра, не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде

Количество стран, которые впускают украинцев, выросло до 39. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"На прошлой неделе я оглашал список из 26 стран – открытых или относительно открытых для путешествий украинцев. По состоянию на сейчас таких стран уже 39… Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, необходимо придерживаться определенных правил, надо руководствоваться решениями властей этих стран, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", - сказал он.

Так, по словам министра, за неделю добавилось 13 стран: Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Винсент.

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Ранее сообщалось, что украинцы могут въехать в следующие страны: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Южная Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан.

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Ранее в МИД также рассказали, кто из украинцев может въехать в ЕС, несмотря на запрет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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туризм карантин Украина коронавирус Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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