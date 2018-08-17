Эхо скандала с "Торнадо": в Лукьяновское СИЗО назначен новый руководитель

Сегодня, 09:45

Ранее Руслан Ромашков управлял Бориспольской исправительной колонии №119

Эхо скандала с "Торнадо": в Лукьяновское СИЗО назначен новый руководитель
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Новым главой Киевского следственного изолятора, более известного как Лукьяновское СИЗО, стал Руслан Ромашков, руководитель Бориспольской исправительной колонии №119.

Об этом заявил пресс-секретарь замминистра юстиции Дениса Чернышова – Юрий Маслак в эфире "112 Украина".

"Сейчас идет представление нового руководителя. Это будет Руслан Ромашков, ранее он занимал должность начальника 119-й колонии", – заявил Маслак.

Ранее он подтвердил увольнение предыдущего руководства Лукьяновского СИЗО однако заметил: "Я не могу сказать, уволили руководство или оно ушло в отставку по собственному желанию".

Он также пообещал рассказать, было ли это связано с событиями, которые имели место 9 августа в стенах киевского изолятора.

"Если … будет информация о том, что руководство СИЗО владело этой информацией и также как-то, возможно, помогало – конечно, что и руководство СИЗО будет нести ответственность", – добавил Маслак.

Напомним, ранее нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что Минюст принял решение об увольнении всего руководящего состава Лукьяновского СИЗО после инцидента с бунтом экс-бойцов батальона "Торнадо" и передачи им запрещенных вещей

Также напомним, ране сообщалось, что двое сотрудников Лукьяновского СИЗО передали бойцам "Торнадо" запрещенные предметы.

Как сообщалось, в камере экс-"торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО нашли флаг со свастикой, оружие и алкоголь.
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