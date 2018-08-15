В Минюсте пояснили, как к эск-"торнадовцам" в СИЗО попали запрещенные предметы

В процессе обысков в камерах следственных изоляторов по всей Украине ежедневно изымаются запрещенные предметы. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, комментируя ситуацию с обысками у экс-"торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО, передает "Укринформ".

"Обыски проводились в камерах и "торнадовцев", и других. Впрочем, опять же, обыски – это перманентное явление, которое происходит ежедневно. И мы ежедневно изымаем какие-то запрещенные предметы. Возможно, этих предметов не было, возможно, они готовились, опять же, к массовым беспорядкам и к каким-то флешмобам. Мне сложно сказать, что и как было. Было проведено служебное расследование, было определено, что наши работники помогали "торнадовцам" в организации того неповиновения, которое они проявили к работникам правоохранительных органов на законные требования провести обыски в их камерах. Возможно, они поставляли систематически в камеры "торнадовцев" запрещенные предметы, возможно, они принимали участие в обысках и закрывали глаза на найденные предметы", – прокомментировал Маслак результаты проведения обысков в камерах "торнадовцев".

В то же время он напомнил, что завершено служебное расследование, и соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру, которая будет проводить свое расследование и передавать дело в суд.

Маслак отметил, что уже суд на основе материалов, собранных военной прокуратурой, определит степень преступления "торнадовцев" и причастных к нему работников Лукьяновского СИЗО.

"То, что там (в камере "торнадовцев" – ред.) нашли свастику и все другое говорит о том, что кто-то "торнадовцам" все это передавал. Более того, я вам сообщу, последний раз, когда "торнадовцы" возвращались из заседания суда, в автозаке нашли водку, пиво, вино, деньги, мобильный телефон. Фактически передача запрещенных предметов даже происходит во время конвоирования "торнадовцев" из зала суда... Это такие моменты, на которые мы влияем, но все же, к сожалению, они происходят", – сообщил Маслак.

По его словам, за 7 месяцев 2018 года во всех учреждениях исполнения наказаний проведены более 150 тысяч обысков, в результате которых изъяли более 10 тыс. мобильных телефонов, сотни тысяч литров браги.

Маслак объяснил, что существует много источников поступления в учреждения исполнения наказаний запрещенных предметов, среди которых перебрасывание через ограждение охраняемой зоны, в посылках, во время свиданий и т.п.

"Также передают запрещенные предметы и наши работники. Собственно, в прошлом году относительно сотни дел мы передали материалы в правоохранительные органы, в отношении более 50 работников вынесены приговоры, и они несут ответственность за совершенные действия", – добавил Маслак.

Как сообщалось, в камере экс-"торнадовцев" в Лукьяновском СИЗО нашли флаг со свастикой, оружие и алкоголь.

Напомним, 9 августа бывшие бойцы батальона "Торнадо", которых обвиняют в убийствах, жестоких пытках и изнасилованиях в Луганской области в 2014-2015 годах, устроили бунт в Лукьяновском СИЗО.

Как сообщили "Сегодня" в пенитенциарной службе, обвиняемые готовили массовые беспорядки в СИЗО, грабили сокамерников и угрожали им. Утром – экс-бойцов обыскали, нашли телефоны и горючее. Кто пронес в изолятор эти запрещенные предметы, сейчас выясняют. После обысков троих "торнадовцев" решили перевезти в другой изолятор. Узнав об этом, обвиняемые забаррикадировались в камерах.

Выяснилось, что двое сотрудников Лукьяновского СИЗО могли помочь осужденным экс-бойцам. Их отстранили от работы.

Напомним, в апреле 2017 года Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки.