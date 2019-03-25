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Экс-руководителям "Укрспецэкспорта" сообщили о подозрении – ГПУ

Сегодня, 15:52

Указанные лица скрываются от органа досудебного расследования – они объявлены в розыск

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры.
Экс-руководителям "Укрспецэкспорта" сообщили о подозрении – ГПУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8dd/047/5c98dd047216c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8dd/047/5c98dd047216c.jpg Украина Указанные лица скрываются от органа досудебного расследования - они объявлены в розыск

Бывшим руководителям государственной компании "Укрспецэкспорт" сообщили о подозрении. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Уведомлены о подозрении бывшие руководители ГК "Укрспецэкспорт", которые в течение 2010-2012 годов путем злоупотребления своим служебным положением путем заключения соглашения о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, с целью исключительно обеспечения документального оформления фиктивных хозяйственных отношений и противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг ГК "Укрспецэкспорт" по внешнеэкономическим контрактам завладели денежными средствами на сумму 23 870 458 долл. США, что по официальному курсу НБУ на момент совершения преступления составляет 190 062 578 грн, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - написала она.

По словам Сарган, учитывая, что указанные лица скрываются от органа досудебного расследования, они объявлены в розыск. При этом, по постановлениям других органов досудебного расследования, подозреваемые также находятся в розыске за совершение корыстных преступлений.

В то же время, добавила она, в период реализации преступного плана по завладению денежными средствами один из подозреваемых, бывший руководитель ГК "Укрспецэкспорт", был назначен на должность руководителя ГК "Укроборонпром", а в дальнейшем – на должность министра обороны.

"Напомню, что Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", – написала Сарган.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура вызвала на допрос бывшего министра обороны Дмитрия Саламатина.

Стоит напомнить, что Дмитрий Саламатин в 2010-2012 годах возглавлял Государственный концерн "Укроборонпром", а с 8 февраля по 24 декабря 2012 года занимал пост министра обороны.

Также сообщалось, что экс-глава "Укрспецэкспорта", обвиняемый в растрате, получил политическое убежище в Великобритании.

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Тег генпрокуратура, Саламатин, укрспецэкспорт, укроборонпром

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