Эксперт рассказал, как уберечься и не стать жертвой торговли людьми

Рабство, торговля людьми – все это в наше время кажется настолько неестественным, что сложно поверить, что это существует и сегодня. Некоторые, возможно, думают, будто история с рабством для Украины закончилась еще в 19 веке, с отменой крепостного права, но статистика говорит об обратном.

Только за годы независимости жертвами торговли людьми стали боле 230 тыс. человек (данные Международной организации по миграции). А недавно мы писали о том, что за первые шесть месяцев этого года полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, из которых 108 – это сексуальная эксплуатация.

Помимо того, что украинцы могут попасть в рабство в своей стране, довольно распространенная схема – рабство за границей. Чаще всего такая беда происходит с нашими соотечественниками в близлежащих странах: Польше, России и т.д.

Украинцы, которые выезжают за границу в поисках работы, должны помнить, что это довольно опасно. И если не оформить все документы, а выехать нелегально, это может закончиться трудовой эксплуатацией.

"Схемы обмана могут быть абсолютно разными. Пострадавшие рассказывали, что фирма, которая содействовала трудоустройству, в дальнейшем могла обмануть. Например, граждане Украины, которые ищут работу онлайн на сайтах других стран, могут попасть в ловушку. Все зависит от того, на что человек соглашается. Если это трудоустройство без контракта, просто на устной основе – можно ждать чего угодно. Это такой звоночек, которые предполагает, что человек должен задуматься, что именно ему предложили, поскольку слова – это просто слова", – отмечает Татьяна Татуревич, эксперт правозащитной общественной организации "Ла Страда-Украина".

Обезопасить себя в таких ситуациях не так просто, но эксперт выделила главные пункты, на которые стоит обратить внимание:

Если вы приходите в какую-то фирму, лучше уточнять, будет ли договор с работодателем, будет ли он оформлять официальное разрешение на трудоустройство (в некоторых странах это требуется, например, в Польше, Эстонии).

"Там работодатель должен изначально зарегистрировать иностранного гражданина, а потом его оформлять. То есть должен быть и договор, и такое разрешение, только после этого будущий работник оформляет рабочую визу в посольстве той страны, в которую он едет. Если вам говорят, что вы можете сами оформить визу, а потом мы вам ее переоформим, находясь на территории данной страны, такой вариант уже не подходит. Потому что невозможно переоформить визу, выехав за границу", – добавляет Татуревич.

Нужно обращать внимание на документы, которые предлагают работодатели. Если человек обратился в посредническую структуру, он может поинтересоваться, сколько лет они работают, сколько людей трудоустроили, есть ли у них книга "Жалоб и предложений", посмотреть ее.

Важно, чтобы человеку сразу предложили документы к рассмотрению. Если они на иностранном языке, их можно перевести на русский или украинский, и, если что-то непонятно, проконсультироваться с юристом. Бывает, в таких договорах отмечено, что вы будете выполнять все виды работ по требованию работодателя, или часть работ не будет оплачиваться; могут быть и другие непонятные формулировки. Они могут быть написаны мелким шрифтом, и на все это нужно обращать внимание.

Если у вас будет договор и иностранная виза, вы сможете обращаться в компетентную структуру страны, в которой будете находиться, с жалобами на нарушение прав вашим работодателем. В таком случае ваше положение будет легализовано. Если вы выехали по устному предложению, вы будете там нелегально и ничего не сможете доказать.

Перед поездкой за границу важно проинформировать своих родных и близких о том, куда вы едете, на какой вид работ, и как можно с вами связаться.

Перед поездкой нужно сделать несколько ксерокопий загранпаспорта и взять их с собой. В случае, если вы потеряете документы, можно будет обратиться в украинское посольство за границей, чтобы вам оказали содействие в восстановлении документов. Такую же ксерокопию можно оставить и дома, чтобы близкие могли обращаться в посольство, если что-то произошло и нужна помощь.

Более подробно о том, как уберечь себя и своих близких от рабства, читайте в материале сайта "Сегодня": Рабство в Украине: что нужно знать о преступных схемах и как себя обезопасить