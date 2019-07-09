Эксперт рассказал, куда садиться автомобиле, чтобы выжить в аварии

Многие пассажиры даже не догадываются, куда лучше всего сесть в машине, чтобы избежать травм в случае аварии

Всего за пять месяцев в Украине погибли свыше тысячи человек, еще десять тысяч травмированы. Всего произошло 60 тысяч аварий. Такие данные озвучила Национальная полиция.

Самой распространенной причиной смертей на дорогах является превышение скорости. Очень часто в аварии попадают автомобили такси. ДТП с их участием фиксируются в Украине едва не каждый день. Новости "Сегодня" выяснили, как уберечься пассажиру во время поездки.

"Больше всего в авариях с участием такси страдают пассажиры. Как именно, зависит от конфигурации аварии, куда пришелся удар, загорелся ли автомобиль. Чаще всего пассажиры страдают оттого, что не пристегиваются ремнем безопасности", – рассказывает блогер Владислав Антонов.

Мы пообщались с одним из киевских таксистов. Евгений работает в такси четыре года. Говорит, что за безопасность пассажиров несет персональную ответственность, поэтому всегда просит их пристегиваться.

"Я с юмором всегда говорю: господа, давайте так: во-первых перекрестимся, во-вторых, пристегнитесь и поедем, не торопясь", – говорит таксист Евгений.

Но на самом деле добросовестных водителей в службах такси мало, говорит автомобильный эксперт Виталий Новак. Большинство из шоферов даже не имеют лицензии.

"У нас в такси приходят совершенно разные люди. Как они водят, какие у них навыки – непонятно. И в то же время, чтоб заработать больше денег, они ездят с нарушениями правил дорожного движения, ездят очень хаотично, беспорядочно и, соответственно, попадают в аварии", – объясняет Виталий Новак.

Читайте также В МВД хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень безопасности

Чтобы уменьшить риск получения травм при ДТП, пассажирам следует правильно выбирать место в салоне. Ни в коем случае не нужно садиться рядом с водителем, советует автомобильный эксперт.

"Водитель в случае вероятного столкновения будет делать все возможное, чтобы траектория удара прошла мимо него. И таким образом он часто подставляет под удар правую сторону", – говорит Виталий Новак.

Самым безопасным является место на заднем сидении, причем – посредине.

"Это самое безопасное место в автомобиле, но сюда обычно никто не садится. Хоть и не в такой мере, но безопасно и место за спиной водителя. Кроме того, сидя здесь, пассажиру будем удобней, скажем так, повлиять на водителя, если тот вызывает у вас опасения, ведет себя неадекватно", – объясняет автомобильный эксперт.

Но и сидя сзади, добавляет эксперт, лучше всего пристегнуться ремнем безопасности. Даже если поездка недолгая.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцы массово пренебрегают ремнями безопасности. Ремни безопасности могли бы сохранить в подобных авариях сотни жизней. Но по статистике почти 80% водителей в Украине никогда не пристегиваются. Говорят, что пристегиваться лень, что это мешает быстро выйти из машины, и что пристегиваться на низкой скорости якобы "необязательно". Эксперты же советуют повысить штрафы и усилить контроль.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Эксперт рассказал, куда садиться автомобиле, чтобы выжить в аварии". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"