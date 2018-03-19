Эксперт рассказал о правилах перевозки животных в самолетах

При перевозке животных в самолетах и поездах нужно учитывать много факторов и оформлять специальные документы на питомца. Так, недавно в столичном аэропорту "Жуляны" пассажирку рейса Киев-Минск не пустили на борт самолета с котом, и девушка просто оставила питомца в терминале.

Поэтому, если вы решили отправиться в путешествие на самолете, необходимо заранее узнать правила перевозки в той авиакомпании, которую вы выбрали, так как не все авиакомпании могут предоставлять услуги по перевозке животных, а в некоторых, просто разнятся общие правила.

"Различные авиакомпании имеют ограничения на перевоз той или иной породы животного. Где-то, например, нельзя перевозить персидских кошек, пекинесов не берут. На борт могут не пустить по нескольким причинам: перевозка животного не была заранее согласована с авиакомпанией;

фактический вес отличался от максимально допустимого для перевозки в салоне;

документы животного не в порядке (например нет нужных прививок, просрочены справки и т.д.)", – пояснил Андрей Николаев, тревел-эксперт в TravelHub.

В любом случае, животные путешествуют в багажном отсеке, а их билет оплачивается как определенное количество багажа с наценкой. Исключение составляют только собаки-поводыри, которые могут сопровождать своего хозяина в салоне и лететь бесплатно. Также в салоне могут путешествовать мелкие животные, весом до 8 кг.

Например, на сайте украинской авиакомпании МАУ значится, что они осуществляют перевозку только собак и кошек, в салоне могут лететь животные до 8 кг, а в багажном отделении – до 75 кг вместе с контейнером.

Животное, которое летит в салоне, должно быть чистым, здоровым, и помещено в специальный контейнер, защищенный от проникновения жидкостей и запахов (допускается перевозка в мягких корзинах, дорожных сумках, предназначенных для перевозки мелких животных в салоне самолета). Максимальные размеры контейнера: 115 см по сумме 3-х измерений (55 х 40 х 20 см), сказано в правилах авиаперевозчика.

Также контейнер должен быть свободным и не тесным для вашего питомца, а перевозить больше одного контейнера запрещено, как и выпускать животное гулять по салону. Зато в контейнере можно перевезти сразу двоих животных, если они мирно сосуществуют друг с другом и не превышают установленные ограничения по весу.

Практически аналогичные требования действуют и на перевозку животных в багажном отсеке, за исключением того, что вес питомца вместе с контейнером там может достигать 75 кг.

Можно выделить несколько общих правил, которые помогут животному лучше перенести полет:

нельзя накачивать питомца транквилизаторами и успокоительными, если только это не прописано ветеринаром,

обеспечьте в контейнере для перевозки максимально комфортные условия и хорошую вентиляцию;

покормите животное приблизительно за два-три часа до вылета, а вот пить лучше не давать за четыре часа до отправки;

возьмите с собой аптечку для животного со всеми необходимым лекарствами и препаратами, которые могут внезапно понадобиться.

Более детально о правилах перевозки животных за границу в различных видах транспорта читайте в материале сайта "Сегодня": С питомцем за границу: все, что нужно знать о перевозке животных