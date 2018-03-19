Эксперт рассказал о правилах перевозки животных в самолетах

Сегодня, 04:10

Перевозка животного должна быть заранее согласована с авиакомпанией 

Животное нужно помещать в специальный контейнер для перевозки. Фото: pixabay
Животное нужно помещать в специальный контейнер для перевозки. Фото: pixabay

При перевозке животных в самолетах и поездах нужно учитывать много факторов и оформлять специальные документы на питомца. Так, недавно в столичном аэропорту "Жуляны" пассажирку рейса Киев-Минск не пустили на борт самолета с котом, и девушка просто оставила питомца в терминале.

Поэтому, если вы решили отправиться в путешествие на самолете, необходимо заранее узнать правила перевозки в той авиакомпании, которую вы выбрали, так как не все авиакомпании могут предоставлять услуги по перевозке животных, а в некоторых, просто разнятся общие правила.

"Различные авиакомпании имеют ограничения на перевоз той или иной породы животного. Где-то, например, нельзя перевозить персидских кошек, пекинесов не берут. На борт могут не пустить по нескольким причинам:

  • перевозка животного не была заранее согласована с авиакомпанией;
  • фактический вес отличался от максимально допустимого для перевозки в салоне;
  • документы животного не в порядке (например нет нужных прививок, просрочены справки и т.д.)", – пояснил Андрей Николаев, тревел-эксперт в TravelHub.

В любом случае, животные путешествуют в багажном отсеке, а их билет оплачивается как определенное количество багажа с наценкой. Исключение составляют только собаки-поводыри, которые могут сопровождать своего хозяина в салоне и лететь бесплатно. Также в салоне могут путешествовать мелкие животные, весом до 8 кг.

Например, на сайте украинской авиакомпании МАУ значится, что они осуществляют перевозку только собак и кошек, в салоне могут лететь животные до 8 кг, а в багажном отделении – до 75 кг вместе с контейнером.

Животное, которое летит в салоне, должно быть чистым, здоровым, и помещено в специальный контейнер, защищенный от проникновения жидкостей и запахов (допускается перевозка в мягких корзинах, дорожных сумках, предназначенных для перевозки мелких животных в салоне самолета).  Максимальные размеры контейнера: 115 см по сумме 3-х измерений (55 х 40 х 20 см), сказано в правилах авиаперевозчика.

Также контейнер должен быть свободным и не тесным для вашего питомца, а перевозить больше одного контейнера запрещено, как и выпускать животное гулять по салону. Зато в контейнере можно перевезти сразу двоих животных, если они мирно сосуществуют друг с другом и не превышают установленные ограничения по весу.

Практически аналогичные требования действуют и на перевозку животных в багажном отсеке, за исключением того, что вес питомца вместе с контейнером там может достигать 75 кг.  

Можно выделить несколько общих правил, которые помогут животному лучше перенести полет:

  • нельзя накачивать питомца транквилизаторами и успокоительными, если только это не прописано ветеринаром,
  • обеспечьте в контейнере для перевозки максимально комфортные условия и хорошую вентиляцию;
  • покормите животное приблизительно за два-три часа до вылета, а вот пить лучше не давать за четыре часа до отправки;
  • возьмите с собой аптечку для животного со всеми необходимым лекарствами и препаратами, которые могут внезапно понадобиться.

Более детально о правилах перевозки животных за границу в различных видах транспорта читайте в материале сайта "Сегодня": С питомцем за границу: все, что нужно знать о перевозке животных 
животные, путешествие, авиакомпания, перевозки

Вы сейчас просматриваете новость "Эксперт рассказал о правилах перевозки животных в самолетах". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Почему сняли бесплатный автобус между Киевом и Броварами

14 Марта, 12:50

Бесплатный транспорт наняла общественная организация  

Транспорт

Фото: Pixabay

Wizz Air открывает 16 новых рейсов из Украины

14 Марта, 09:58

Больше всего новых лоукост-маршрутов досталось аэропорту во Львове
Загрузка...

Транспорт

Рынок такси в Украине практически не контролируется. Фото: из открытых источников

Более 95% таксистов ездят без лицензий – эксперт

13 Марта, 03:11

Возмещение за ущерб, причиненный во время перевозки, получит крайне трудно

Украина

При перевозке животных нужно оформлять немало документов. Фото: Pixabay

С питомцем за границу: все, что нужно знать о перевозке животных

12 Марта, 07:39

Для того чтобы отправиться за границу с питомцем, нужно подготовиться заранее и оформить все документы

Украина

Фото: pixabay.com

Лето круглый год: украинцы пережидают зимние месяцы в теплых странах

11 Марта, 05:50

Украинцы уверяют, что на проживание в солнечных краях тратят не больше, чем в Украине

Экономика

vetklinika.biz

Как открыть салон красоты для животных: бизнес-план

4 Марта, 06:23

Салон красоты для животных может заработать 14 тыс. грн в месяц
Загрузка...