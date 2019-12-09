Эксперт рассказал, зачем на переговоры "нормандской четверки" поехал Аваков

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

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Состав украинской делегации на переговорах "нормандской четверки" в Париже объясняется кругом задач, которое намерено решить руководство Украины в ходе переговоров. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

"Что касается силового блока, вопросов безопасности, блока внешней политики – это все понятно. В частности один из вопросов, который может обсуждаться на встрече – это дальнейшее разведение войск. Насколько я понимаю, с Россией пока нет близости позиций по этому вопросу. Поэтому может быть общее соглашение, но без конкретизации. Но, тем не менее, силовой блок на переговорах необходим как раз для того, чтобы быть бдительным по вопросу безопасности", – сказал Владимир Фесенко.

Поясняя наличие в составе делегации главы МВД Арсена Авакова, Владимир Фесенко отметил, что руководитель Министерства внутренних дел является "наиболее опытным политиком" в команде президента.

"Что касается Авакова, то он в украинской делегации, формально, как куратор Нацгвардии. Но по факту – в том числе, как самый опытный политик в команде. Он (как и Хомчак) был на высших позициях еще в 2014 году, поэтому является "носителем институциональной памяти". Аваков, может давать президенту пояснения достаточно важных нюансов происходящего на линии соприкосновения. Поэтому присутствие такого политика, как Аваков, на переговорах очень кстати", – отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, не связано ли включение в делегацию министра внутренних дел, в том числе с возможными переговорами по совместному патрулированию линии соприкосновения, Фесенко отметил, что, по его мнению, "никакого конкретного решения по совместному патрулированию, по границе принято не будет".

"Нынешние переговоры – это борьба за будущую повестку. Ее могут обсудить. Чтобы вы понимали: встреча продлится три часа. Даже по тем вопросам, которые требуют внимания – это полчаса на вопрос. На конкретные вопросы может не хватить времени. Скорее всего стороны обменяются мнениями и не более того. Думаю, Путин не будет идти на договоренности по таким конкретным вопросам сегодня – их отнесут на согласование помощников президентов двух стран", – отметил Владимир Фесенко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что перед встречей президентов акцию устроили активистки Femen.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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