Эксперты объяснили, кто виновен во множественных срывах авиарейсов

Этим летом Украина страдает от настоящего туристического коллапса. Украинцы, которые поехали на отдых за границу, долгое время на могли вернуться домой, другие не могли даже вылететь из страны, т.к. их рейсы постоянно переносились, задерживались или отменялись. Вместо того, чтобы поехать в отпуск и отдохнуть, люди несколько дней подряд жили в аэропорту и потеряли время, нервы и деньги.

Первый вопрос, который возникает у туристов, чьи рейсы сорвались, это кто же виноват – авиакомпания или туроператор? Дело в том, что если человек покупал билет на самолет самостоятельно и столкнулся с проблемами с вылетом – здесь ответственность несет авиакомпания. Если же человек пользовался услугами туроператора, который приобретал билеты, бронировал места и т.д. – вина возлагается именно на турагентство. Правда, украинские конторы не слишком спешат возмещать убытки, поэтому попытки отвоевать положенную компенсацию могут перерасти в настоящие судебные разбирательства.

"К сожалению, в последнее время участились случаи задержки, переноса рейсов, либо отказа в перевозке пассажира авиакомпанией. Также, имеют место случаи отмены вылета в назначенную дату и пассажирам приходится терпеть разные неудобства, в том числе и материальный и/или моральный ущерб. Необходимо понимать, что пассажир, заплативший деньги за перелет, заключил договор с авиакомпанией-перевозчиком, и такая компания несет обязательство доставить его в назначенное время и место. Задержка рейса, его отмена или перенос являются нарушениями данного договора со стороны перевозчика", – говорит юрист ЮК "ВОЛХВ" Ярослава Борка.

Юрист международной юридической фирмы Kinstellar Алексей Бурчевский рассказывает в комментарии сайту "Сегодня", что нужно понимать – речь идет о чартерных рейсах или о регулярных, т.к. в одном случае ответственность, как правило, несет авиакомпания, а в другом – туроператор.

"Если это регулярный рейс, то договор заключается между пассажиром и авиакомпанией, это является договором о перевозке, и, таким образом, за любыми компенсациями, связанными с этими перевозчиками, нужно обращаться в авиакомпанию. Если же это рейс чартерный, то чартерный договор – это отдельный вид, и он заключается между туроператором и авиакомпанией на перевозку определенного числа пассажиров – это может быть целый самолет, блок мест на самолете. Соответственно, любые претензии относительно перевозки прежде всего направляются туроператору, особенно, что касается отмен, задержек и т.д. Дальше туроператор, если он считает нужным, или если есть вина авиакомпании в том, что произошло – он либо выставляет свои претензии авиакомпании, либо привлекает ее, как ответчика, либо как третье лицо", – поясняет Алексей Бурчевский.

Более детально о том, что же делать в таких ситуациях и как получить компенсацию, читайте в материале сайта "Сегодня": Проблемы в аэропортах: как добиться компенсации ущерба и что нужно знать об этом