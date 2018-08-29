Эксперты рассказали, как получить компенсацию за травму в маршрутке или автобусе

Сегодня, 12:57

Если вы травмировались во время поездки, получить компенсацию на лечение можно только при наличии проездного документа


С начала года в Украине произошло около сотни аварий по вине водителей автобусов и маршруток. В результате, погибло 49 человек, более двухсот травмированных. Чаще всего ДТП с маршрутками и рейсовыми автобусами происходят в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Главные причины: превышение водителями скорости, игнорирование дорожных знаков и переутомление.

Если вы травмировались во время поездки, получить компенсацию на лечение можно только при наличии проездного документа.

Тогда, как отмечают юристы, получить компенсацию вполне реально, поскольку в стоимость билета заложено страхование вашей безопасности. Главное – вовремя об этом позаботиться и сразу зафиксировать факт травмы.

"Надо будет доказать, что это произошло именно там во время этого движения по этому билету, это могут быть свидетели или лучше вызвать или полицию, или скорую, это официальные органы они зафиксируют", - говорит Александр Швец, юрист.

Ранее сообщалось, что в Украине начинается тотальный контроль перевозчиков и возвращается скоростной режим.

Также мы писали о том, что перевозчиков ждут штрафы и конфискации.
ДТП, травма, компенсация

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"Сегодня"

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