Эксперты рассказали, какие специалисты нужны на рынке труда

Наиболее высокая конкуренция была в сфере "Высшего менеджмента", где на одно место претендовало от 12 до 15 человек.

Рынок труда в Украине пребывает в постоянном движении, переживая как взлеты, так и падения. Долгое время считалось, что он находится в серьезном кризисе, но сейчас, по мнению экспертов, ситуация начинает стабилизироваться.

По данным службы занятости, в течение первого полугодия 2018 г. количество вакансий в базе увеличилось на 8% – до 616 тыс., а количество трудоустроенных людей за это время составило 428 тыс. человек. Правда, на учете сегодня осталось еще 304 тыс. украинцев.

Одна из главных проблем сегодняшнего рынка труда – это профессиональный дисбаланс. Да, у нас очень много людей с высшим образованием, но им не так легко найти работу. Например, половина из тех, кто стоит на учете в службе занятости – это люди с высшим образованием, а в больших городах, таких, как Киев, Одесса, Харьков, Днепр эта цифра и вовсе может достигать 90%. Ведь сейчас востребованными являются далеко не те профессии, для которых нужен диплом ВУЗа.

"Рынку мешает профессионально-квалификационный дисбаланс. В Украине так сложилось, что до 80% выпускников школ поступают в высшие учебные заведения. Зеркально противоположная статистика для стран Европы, там до 30% поступают в ВУЗы, а 70% получают профессиональное образование. Дисбаланс заключается в том, что рынок нуждается в швеях, электромонтерах, электросварщиках, слесарях, сантехниках. А вот экономистов и юристов в службе занятости – избыток", – говорит и.о. председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко

Также интересно отметить, что наиболее высокая конкуренция по результатам исследования HeadHunter была в сфере "Высшего менеджмента", где на одно место претендовало от 12 до 15 человек. А вот лидерами вакансий с низкой конкуренцией оказались такие сфера, как "Автомобильный бизнес", "Консультирование", "Страхование", "Рабочий персонал", "Инсталляция и сервис". Например, в двух последних сферах на место претендует всего 0,9 человек. В целом же конкуренция в это время находилась на уровне 3-4 человек на одно место. Об этом свидетельствуют данные Международного кадрового портала HeadHunter Украина.

"Конкуренция на рынке труда в первом полугодии находилась на уровне 3-4 человека на 1 вакантное место. В ТОП-5 сфер с высокой конкуренцией в I полугодии 2018 вошли "Высший менеджмент", "Добыча сырья", "Начало карьеры, студенты", "Юристы" и "Искусство, медиа, развлечения". Эти сферы были конкурентными и в 2017 году", – отмечают в HeadHunter.

Что касается региональной структуры, здесь никаких неожиданностей нет. Больше всего вакансий традиционно остается в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях. А по городам больше всего вакансий предлагают именно в Киеве. Здесь ищут специалистов в сфере ИТ, маркетинга и продаж.

Более подробно о том, как обстоит ситуация на рынке труда, читайте в материале сайта "Сегодня": Рынок труда в Украине: избыток юристов и низкие зарплаты