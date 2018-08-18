Эксперты рассказали, почему считают создание патрульной полиции успешной реформой

Правоохранители не могут эксплуатировать 79 своих машин из-за их технической неисправности, а более 300 автомобилей и вовсе были разбиты в авариях.

Реформу полиции в свое время ждали едва ли не сильнее, чем все остальные изменения в украинском социуме. На нее было возложено много надежд, она должна была стать настоящим прорывом в Украине. Но уже буквально спустя год после ее внедрения стало понятно, что ожидания оказались завышенными.

Доверие к полиции падает по ряду причин. Одна из них – частые аварии полицейских. В новостях то и дело появляется информация о различных ДТП с участием правоохранителей, а недавно стало известно, что в ДТП попадал каждый шестой автомобиль Нацполиции.

В отчете Счетной палаты сказано, что на данный момент патрульная полиция располагает 1876 автомобилями, большинство из которых были получены в 2015-2016 годах. Однако правоохранители не могут эксплуатировать 79 своих машин из-за их технической неисправности, а более 300 автомобилей и вовсе были разбиты в авариях.

"Непрофессионализм, неумение действовать в сложных ситуациях приводило к гибели многих полицейских; потом, небрежное отношение к автомобильному транспорту – известны цифры, сколько они машины побили. Этот минус сейчас сильно проявляется, такая ложка дегтя в бочке меда. Но теперь этот минус надо исправлять, потому что полицию перестали бояться и начали нарушать", – говорит глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Тем не менее создание патрульной полиции эксперты считают одним из плюсов правоохранительной реформы. Фесенко отмечает, что успех проявился в двух аспектах: в том, что удалось искоренить системную коррупцию в этом ведомстве, и в том, что создание этого института с нуля было успешным.

"Наиболее успешна сейчас реформа создания патрульной полиции. Успешность этой реформы, прежде всего, в том, что кардинально поменялся модус существования и функционирования дорожной полиции, стандарты способов взаимоотношения с гражданами. И, самое главное, если прежняя дорожная полиция – государственная автоинспекция – была символом коррупции, то сейчас патрульная полиция изменилась, хотя отдельные случаи возобновления коррупционных инцидентов тоже происходят, но это риск, который везде и всегда существует. Но, все-таки, как массового системного проявления коррупции в Национальной полиции нет, а в ГАИ она была. И это принципиальный успех. Он важен и как доказательство того, что если некий государственный институт создавать заново, риски проявления массовой коррупции будут минимальны", – заметил Фесенко.

Денис Монастырский также уверен, что создание проекта "Моя новая полиция" и его последующее внедрение можно назвать ярким и успешным опытом.

"Самый яркий опыт – это проект "Моя новая полиция", и касался он приблизительно 1/12 части украинской полиции – патрульной. Это был запуск с нуля, и сейчас, вроде бы, 37 городов имеют новую патрульную полицию, с новыми автомобилями, формой, людьми. Патрульная полиция у нас управляется отдельным департаментом, там своя собственная вертикаль власти. Многие говорят о том, что патрульную полицию нужно отдать обратно во власть райотделов, но я считаю, что делать это рано, поскольку позитивная тенденция должна укрепиться", – говорит эксперт.

Правда, Монастырский отмечает, что здесь есть и свои риски, ведь патрульные – это лишь один из элементов в большом механизме полиции, и если не будут реформированы другие ее части, то эта часть рано или поздно уйдет со сцены, оставив только разбитые автомобили.

Владимир Фесенко, в свою очередь, отмечает, что негативными факторами оказались низкая эффективность, отсутствие опыта новых полицейских, а также чрезмерная либеральность патрульных – что, казалось бы, можно назвать достижением, ведь работали они по-западному и чаще всего с большим уважением относились к гражданам.

"Но оказалось, что наши граждане этого не ценят. Они привыкли к авторитарным, жестким методам, но если с ними начинать либеральничать, они начинают массово и грубо нарушать правила дорожного движения", – говорит Фесенко.

Более подробно о том, какие итоги можно подвести после трехлетия реформирования патрульной полиции, читайте в материале сайта "Сегодня": Новая полиция и старые проблемы: что не так с правоохранительной реформой