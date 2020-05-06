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Елена Зеленская инициировала "Большой разговор о безбарьерности"

6 мая, 14:20

Юрий Божко

Цель проекта - понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы

Супруга Президента Украины Елена Зеленская инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности. Партнерами проекта выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики Украины, сообщает пресс-служба ОПУ.

"Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте – как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями, – прокомментировала Елена Зеленская. – Для большинства из нас это – не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все".

Цель проекта – понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы. Для этого на сайте bf.gov.ua стартовал всеукраинский онлайн-опрос, который продлится два месяца. Опросник содержит семь важных вопросов, касающихся физических и психологических барьеров, а также барьеров, связанных с культурными и возрастными особенностями. Ответы украинцев помогут определить, какие именно барьеры они считают наибольшими, а в дальнейшем – разработать план действий для их устранения.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Любые барьеры можно убрать или сдвинуть, но сначала их надо осознать", – уверена супруга Президента.

Напомним, Елена Зеленская ранее приняла участие в уроке украинского языка. Ей даже пришлось отвечать у доски.

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украинцы политики план действий Министерство социальной политики Елена Зеленская

Источник: Сегодня

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