Елена Зеленская снялась в телеуроке

Несмотря на общенациональный карантин, образовательный процесс в школах продолжается. Уже со следующего понедельника учителя будут ждать детей у экранов телевизоров.
Поскольку лишь 30% учеников могут учиться дистанционно, а большинство вообще этого не делают, правительство решило транслировать уроки по телевидению. Программу разработали для учащихся 5-11 классов. Начало трансляций – в 10 утра. Чтобы заинтересовать школьников, привлечь решили известных личностей и звезд. Именно с ними учителя будут проводить занятия. Участие в уроке украинского языка взяла Елена Зеленская. Ей даже пришлось отвечать у доски.
"У меня не было никогда ощущения "Ой, сейчас меня спросят и я пропала". Мне как-то везло, хотя я училась хорошо и мне нравилось выходить к доске. Сегодня у меня ностальгия, но доска – другая, тогда мы писали мелом, тряпка была, а сейчас писали фломастером. Другие ощущения, но интересно", – поделилась впечатлениями Елена Зеленская.
Ранее "Сегодня" сообщали, что телеканал Индиго TV, который входит в медиа-холдинг "Медиа Группа Украина", подключается к программе "Всеукраинская школа online". С шестого апреля на телеканале Индиго TV начинается трансляция уроков для учеников восьмых классов.
С понедельника по пятницу с 10:00 Индиго TV будет показывать видеоуроки по математике, украинскому языку, географии, истории Украины, английскому языку, биологии, физике, химии и всемирной истории. После каждых двух уроков – 5-минутные перерывы для разминки.
"Весь мир сегодня подстраивается под ситуацию. Мы на Индиго TV рады присоединиться к правительственному проекту "Всеукраинская школа online", чтобы помочь школьникам не отставать от программы", – заявил директор телеканала Индиго TV Иван Букреев.
Расписание телеуроков на телеканале Индиго TV на ближайшую неделю:
Понедельник,
6 апреля
Английский язык
История Украины
Математика
География
Вторник,
7 апреля
Украинский язык
Математика
Биология
Физика
История Украины
Среда,
8 апреля
Английский язык
Математика
Химия
География
Четверг,
9 апреля
Иностранный язык
Математика
География
Химия
Пятница,
10 апреля
Английский язык
Геометрия
Химия
География
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и обсудил с ними реализацию масштабного образовательного проекта для учеников 5-11 классов на время карантина.
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