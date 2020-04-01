Елена Зеленская снялась в телеуроке

Несмотря на общенациональный карантин, образовательный процесс в школах продолжается. Уже со следующего понедельника учителя будут ждать детей у экранов телевизоров.

Поскольку лишь 30% учеников могут учиться дистанционно, а большинство вообще этого не делают, правительство решило транслировать уроки по телевидению. Программу разработали для учащихся 5-11 классов. Начало трансляций – в 10 утра. Чтобы заинтересовать школьников, привлечь решили известных личностей и звезд. Именно с ними учителя будут проводить занятия. Участие в уроке украинского языка взяла Елена Зеленская. Ей даже пришлось отвечать у доски.

"У меня не было никогда ощущения "Ой, сейчас меня спросят и я пропала". Мне как-то везло, хотя я училась хорошо и мне нравилось выходить к доске. Сегодня у меня ностальгия, но доска – другая, тогда мы писали мелом, тряпка была, а сейчас писали фломастером. Другие ощущения, но интересно", – поделилась впечатлениями Елена Зеленская.

Ранее "Сегодня" сообщали, что телеканал Индиго TV, который входит в медиа-холдинг "Медиа Группа Украина", подключается к программе "Всеукраинская школа online". С шестого апреля на телеканале Индиго TV начинается трансляция уроков для учеников восьмых классов.

С понедельника по пятницу с 10:00 Индиго TV будет показывать видеоуроки по математике, украинскому языку, географии, истории Украины, английскому языку, биологии, физике, химии и всемирной истории. После каждых двух уроков – 5-минутные перерывы для разминки.

"Весь мир сегодня подстраивается под ситуацию. Мы на Индиго TV рады присоединиться к правительственному проекту "Всеукраинская школа online", чтобы помочь школьникам не отставать от программы", – заявил директор телеканала Индиго TV Иван Букреев.

Расписание телеуроков на телеканале Индиго TV на ближайшую неделю:

Понедельник, 6 апреля Английский язык История Украины Математика География Вторник, 7 апреля Украинский язык Математика Биология Физика История Украины В тренде Эксперт объяснил, почему коронавирус и грипп нельзя сравнивать Среда, 8 апреля Английский язык Математика Химия География Четверг, 9 апреля Иностранный язык Математика География Химия Пятница, 10 апреля Английский язык Геометрия Химия География

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и обсудил с ними реализацию масштабного образовательного проекта для учеников 5-11 классов на время карантина.

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