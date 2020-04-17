Эпидемия коронавируса сплотила украинцев

Большинство украинцев во время эпидемии коронавируса готовы проявлять социальную солидарность и помогать другим. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "Градус".
Так, на вопрос "Готовы ли Вы помогать другим людям/обществу для преодоления коронавируса?" 54% ответили утвердительно. Еще 11% отметили, что уже помогают. Больше всего помогает и готова помогать молодежь.
"Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение Gradus (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня".
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