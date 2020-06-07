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Коронавирус в Украине: за сутки заразившихся больше, чем выздоровевших

7 июня, 09:00

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

За сутки в стране обнаружили сотни новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки, 6 июня, зафиксировали 485 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 26 999 человек. Об этом говорят данные СНБО.

Инфекция уже унесла жизни 788 украинцев (11 за последние сутки). Еще 12 054 зараженных удалось вылечить (242 за последние сутки).

Напомним, на утро 6 июня в Украине было 26 513 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 777 летальных, 111 812 пациентов выздоровели.

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Коронавирус в Украине: за сутки заразившихся больше, чем выздоровевших

Тем временем в Украине постепенно ослабляют карантинные ограничения. С 5 и 15 июня отменяются очередные ограничения – речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновится авиасообщение как внутри страны, так и за границу.

Примечательно, что правительство все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер, но при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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