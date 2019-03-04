Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Епифаний о российской церкви: с Онуфрием и Кириллом договориться нереально

Сегодня, 11:19

А тем временем приходы Московского патриархата продолжают переходить в ПЦУ

Патриарх Кирилл. Фото: kremlin.ru
Патриарх Кирилл. Фото: kremlin.ru.
Епифаний о российской церкви: с Онуфрием и Кириллом договориться нереально //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cec/f33/5c7cecf337186.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cec/f33/5c7cecf337186.jpg Украина А тем временем приходы Московского патриархата продолжают переходить в ПЦУ

Русская православная церковь не признает Православную церковь Украины и украинскому духовенству невозможно договориться с главой УПЦ МП Онуфрием и предстоятелем РПЦ Кириллом.

Это сам признал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью Украинской правде.

По его словам, митрополит Онуфрий на 100% преданный интересам российской церкви и российского государства, поэтому для перехода общин УПЦ МП в ПЦУ нужно говорить с приходом, а не руководством церкви.

"Я считаю, что вести с ним переговоры – нереально. Вести с ним переговоры об объединении очень сложно. Все начнется "из низов". Народ должен сказать, в какой церкви он хочет быть. И постепенно это заставит принимать решения и духовенство. Потому что если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решения и о переходе. Если начинать сейчас переговоры "с верхов" церкви, то это не будет иметь результата. Ведь мы знаем настроения и митрополита Онуфрия, и управляющего делами митрополита Антония. Они не пойдут ни на какие переговоры. Мы пытались до (объединительного) Собора, но с их стороны не было никакого желания. Сейчас, если говорить о ведении диалога, то мы – автокефальная церковь, а они – структура Московского патриархата в Украине. Нам тогда надо, наверное, говорить о ведении диалога с РПЦ, а не с ее частью", – объяснил Епифаний.

Читайте также

Также он считает, что еще сложнее договориться с патриархом Кириллом, который не соглашается с независимостью ПЦУ.

"Каким образом вести диалог, если мы находимся в состоянии войны, если они не говорят теперь даже со Вселенским патриархом? А нас они же просто не признают пока. Хочет он того или нет, будет он противодействовать или нет, но мы добьемся успеха. Это вопрос только времени. И лучше было бы это сразу понять, осознать", – подчеркнул глава ПЦУ.

А тем временем, пока руководство российской православной церкви и Московского патриархата отказываются признавать новую церковь, в Православную церковь Украины из Московского патриархата перешли уже 400 приходов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег церковь, РПЦ, кирилл, онуфрий, Епифаний, ПЦУ

Вы сейчас просматриваете новость " Епифаний о российской церкви: с Онуфрием и Кириллом договориться нереально". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Епифаний отреагировал на условия Румынской церкви для признания ПЦУ

Сегодня, 10:50

Румыны еще не определились, признают ли автокефалию украинской церкви

Стрельба на Волыни: очевидцы рассказали о происшествии возле церкви

23 февраля, 13:29

Полиция сообщила о проверке сообщения о стрельбе

Румынская православная церковь назвала условие признания ПЦУ

22 февраля, 10:41

Духовенство Румынии считает, что проблема церковного единства Украины в настоящее время еще не полностью решена

Епифаний не исключает изменений в церковном календаре

17 февраля, 01:27

По словам митрополита, церковь должна стать ближе к людям

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

“Автокефалия ненастоящая, а Епифаний - внук Филарета” - Софроний

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Крым и Калининград наши: НАТО озвучила четкий план подавления РФ

В Германии заявили, что ошиблись в отношении Украины

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

Гонтарева "обрадовала" миллионы украинцев

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Сегодня, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Вчера, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

2 марта, 07:51

За месяц существенно подешевел только автогаз. Эксперты считают, что ситуация поменяется в обратную сторону

В Украину идет тепло: прогноз погоды на неделю

2 марта, 07:24

В понедельник, 4 марта в северной, восточной и центральной частях страны ожидаются дожди.

"Донбасс будет до Днестра". У Соловьева дерзко пригрозили Украине

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников