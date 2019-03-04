Епифаний о российской церкви: с Онуфрием и Кириллом договориться нереально
А тем временем приходы Московского патриархата продолжают переходить в ПЦУ
Русская православная церковь не признает Православную церковь Украины и украинскому духовенству невозможно договориться с главой УПЦ МП Онуфрием и предстоятелем РПЦ Кириллом.
Это сам признал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью Украинской правде.
По его словам, митрополит Онуфрий на 100% преданный интересам российской церкви и российского государства, поэтому для перехода общин УПЦ МП в ПЦУ нужно говорить с приходом, а не руководством церкви.
"Я считаю, что вести с ним переговоры – нереально. Вести с ним переговоры об объединении очень сложно. Все начнется "из низов". Народ должен сказать, в какой церкви он хочет быть. И постепенно это заставит принимать решения и духовенство. Потому что если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решения и о переходе. Если начинать сейчас переговоры "с верхов" церкви, то это не будет иметь результата. Ведь мы знаем настроения и митрополита Онуфрия, и управляющего делами митрополита Антония. Они не пойдут ни на какие переговоры. Мы пытались до (объединительного) Собора, но с их стороны не было никакого желания. Сейчас, если говорить о ведении диалога, то мы – автокефальная церковь, а они – структура Московского патриархата в Украине. Нам тогда надо, наверное, говорить о ведении диалога с РПЦ, а не с ее частью", – объяснил Епифаний.
Также он считает, что еще сложнее договориться с патриархом Кириллом, который не соглашается с независимостью ПЦУ.
"Каким образом вести диалог, если мы находимся в состоянии войны, если они не говорят теперь даже со Вселенским патриархом? А нас они же просто не признают пока. Хочет он того или нет, будет он противодействовать или нет, но мы добьемся успеха. Это вопрос только времени. И лучше было бы это сразу понять, осознать", – подчеркнул глава ПЦУ.
А тем временем, пока руководство российской православной церкви и Московского патриархата отказываются признавать новую церковь, в Православную церковь Украины из Московского патриархата перешли уже 400 приходов.
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