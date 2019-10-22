Эти справки не имеют смысла: врачи о новой идее Минздрава

/ Фото: Pixabay

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Министерство здравоохранения хочет избавиться от справок, которые имеют коррупционную составляющую

Справки об эпидемиологическом окружении, бумажки для бассейна и лишние отчеты для врачей могут отменить. В Минздраве заявили, что будут убирать справки и документы, которые тормозят работу здравоохранения – тем самым медицинскую документацию хотят приблизить к стандартам Европейского союза.

Еще в 2018 году в Украине пытались запустить электронную базу профосмотров. Минздрав анонсировал запуск базы и обещал, что с 2019 года она заработает во всех больницах страны. На сегодня портал медицинских осмотров "лежит".

Какие справки могут отменить, разбирался сайт "Сегодня".

"Я до сих пор не понимаю, зачем нужны справки детям для посещения кружков по лепке, плетению, музыке, шахматам, иностранному языку, танцам… Нет никаких противопоказаний, кроме острых инфекционных заболеваний, для посещения кружков", – говорит Ольга Шенкаренко, которая работает врачом 36 лет..

Под записью Минздрава в соцсети о планах сократить количество справок украинцы больше всего упоминали справку об эпидокружении. Она свидетельствует о том, что ребенок не контактировал с инфекционными больными на протяжении 21 дня. Справку требуют детские стационары, лагеря, бассейны. А срок ее действия – всего три дня.

"Врач и родители не могут наверняка знать, с каким вирусом или бактериальной флорой контактировал ребенок на детской площадке, в торговом центре, в транспорте и так далее. Эти справки не имеют смысла и забирают много времени у родителей и врачей", – считает Ольга Шенкаренко.

То же самое касается справок в детские сады и школы, если ребенок отсутствовал больше трех дней. Или справки для посещения бассейна – в европейских странах ее не требуют, а регулярно делают пробы воды. По мнению врача Юрия Шеремета, существует две коррупционные справки: разрешение на оружие и на вождение транспорта. Хотя три года назад и был создан электронный реестр этих справок, ни одной записи туда не внесено. В итоге у нас ездят и стреляют психически нездоровые люди, алкоголики, и ответственности за это никто не несет.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ненужные бумажки: Минздрав хочет отменить часть справок".

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