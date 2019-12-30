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Евгений Киселев присоединился к команде канала "Украина 24"

30 декабря, 03:14

Известный журналист поделился тем, как это - жить в новостях

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На телеканале "Украина 24" стартует авторская программа "Реальная политика с Евгением Киселевым". Еженедельно в 21:00 по воскресеньям известный журналист будет выходить в эфир.

"Программа называется "Реальная политика с Евгением Киселевым". Буду рассказывать о том, что такое реальная политика. Она будет в чем-то просветительской. Пора взрослеть всем нам. Очень многие люди по-прежнему ведутся на сладкие обещания, посулы, разговоры политиков, которые потом не держат свое слово, не держат своего обещания. А на самом деле политика вещь суровая и жестокая и нам к этому надо привыкать. И на выборах, соответственно, делать правильный выбор, думать головой. Пора думать головой. Реальная политика – это та политика, в которой думают головой и где политики не рыцари в белых одеждах, а люди, которые борются за власть, за свою политическую карьеру, за какие-то групповые интересы", – отметил журналист.

Также он поделился тем, как это – жить в новостях.

"У каждого своя профессия. Ты делаешь, что должен и будь, что будет. Я параллельно стал осваивать новые формы, новые медиа. Завел YouTube-канал, стараюсь почаще писать в разных социальных сетях. Но все равно, ощущение работы, когда ты в прямом эфире на традиционном телевидении, в студии, когда ты понимаешь, что тебя смотрят сотни тысяч, а может и миллионы людей – это ни с чем не сравнится", – заявил Киселев.

Телеканал "Украина 24" доступен на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе OLL.TV.

Напомним, 16 декабря 2019 года состоялся запуск студий общенационального информационного телеканала "Украина 24".

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видео программа евгений киселев Украина 24

Источник: Сегодня

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