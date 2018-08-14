Фильм по повести Скрябина выйдет на экраны в сентябре

"Город, в котором не ходят деньги" – фантастический фильм по одноименной повести Кузьмы Скрябина выйдет на экраны в сентябре. Он заставит задуматься о ценности человеческой жизни и свободы.

Авторский текст озвучил сам Кузьма – его голос записали еще до 2013 года, когда родилась идея экранизации. Но съемки начали в 2016 году. Сняли фильм на деньги независимых продюсеров.

"Как только я прочитала эту повесть, я поняла, что я хочу это снимать. Потому что основные темы – это человек, его ценность, достоинство. Это свобода как основная ценность", – рассказала режиссер, продюсер х/ф "Город, в котором не ходят деньги" Ганка Третяк.

Кузьма поднимает вопрос проблемы выбора и моральных границ, которые человек готов переступить, рассказывает актриса Инна Мирошниченко. Она сыграла роль хозяйки кафе, приспосабливающейся к обстоятельствам.

"Для меня было самое главное – сказать, что время так сжалось, оно так быстро, все с нами очень быстро происходит. И каждый наш поступок, он подтягивает себе подобные, каждая наша мысль становится сразу материальной. И мы видим вокруг тот мир, который рисует наша иллюзия в нашей голове", – отметила актриса фильма "Город, в котором не ходят деньги" Инна Мирошниченко.

Главная героиня – Алиса. Ее ждет опасное путешествие в особую "страну чудес". Она потеряла работу, любовь и разочарована во всем. Случайно она находит билет на поезд без даты и пункта назначения, и это меняет ее жизнь.

"Когда я прочитала сценарий, мне в первую очередь захотелось помыть пол волосами. Именно этот момент показывает то, насколько низко падает общество, когда у него есть какая-то власть, когда оно может на тебя повлиять, наступить", – рассказала исполнительница главной роли в х/ф "Город, в котором не ходят деньги" Карина Мельниченко.

В городе, куда попадает Алиса, рассчитываются не деньгами, а услугами. Скажем, за проезд в такси – скачут через лужи на одной ноге.

"Это – типичная антиутопия. Это как у Оруэлла: человек должен расплачиваться частицей себя – своей душой, своей совестью – это типичное тоталитарнре общество", – отметила киновед Инга Эстеркина.

Для Карины это – первая роль в полном метре. Она – кастинг-директор, но внимание режиссера привлекли не приведенные ею актеры, а сама она. Чем заканчивается фильм, пока держат в секрете. На экраны он выйдет 13 сентября. Киноведы единогласны: лента открывает разные измерения текста.

Напомним, 17 августа лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко, который трагически погиб в феврале 2015 года, исполнилось бы 50 лет.

В этот день канал "Украина" покажет созданный совместно с украинской службой "Радио Свобода" спецпроект "Кузьма. Недосказанное" о малоизвестных страницах жизни артиста. Спецпроект "Кузьма. Недосказанное" – это воспоминания родителей, жены, друзей и коллег артиста о жизни, о делах, планах и мечтах, которые Андрею не суждено было воплотить в жизнь.