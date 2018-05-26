Финал Лиги чемпионов: названо число болельщиков, прибывших в Киев

Только за сегодня было оформлено 43 чартера фанатов команд-финалистов

Пограничники зафиксировали в столичных аэропортах более 20,2 тысяч болельщиков, которые прибыли на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 года в Киеве. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Текущие итоги работы столичных пограничников. Только с 08:00 в столичных аэропортах оформлено 11,1 тыс. болельщиков. В общем уже более 20,2 тысячи", – говорится в сообщении.

Он отметил, что только за сегодня пограничники оформили 43 чартера фанатов: 23 болельщиков Ливерпуля и 20 – Мадрида.

Напомним, сегодня в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. Встречаются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". По данным опроса на нашем сайте, большинство украинских болельщиков будет болеть за английский клуб – таких 67 процентов против 33. Также на нашем сайте уже стартовал онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль".

Матч "Реал" – "Ливерпуль" начнется в 21:45 по киевскому времени, на большей части Еворпы в это будет 20:45. Основное время матча должно завершится ориентировочно в 23:35, т.е. если не будет дополнительного времени и серии пенальти, то уже 26 мая мы узнаем победителя Лиги чемпионов.