Флешмоб в Киеве: бойцы Нацгвардии дали яркое представление
Обычно свои трюки с оружием гвардейцы показывают иностранным делегациям и первым лицам государств
Сегодня на Михайловской площади в Киеве прошел флешмоб, посвященный пятилетию создания Национальной гвардии Украины.
Военные образовали аббревиатуру своего формирования. Кроме того, в сопровождении оркестра синхронно выполняли сложные трюки с оружием. Обычно такими выступлениями бойцы встречают иностранные делегации и первых лиц государств. Сегодня же это все демонстрировали для киевлян и гостей столицы.
Напомним, 14 марта ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы .
Военные оркестры выступили с бесплатными концертами на железнодорожных вокзалах крупных городов страны – Виннице, Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове
А 29 января в вестибюле Центрального вокзала "Киев-Пассажирский" прошел флешмоб с участием военных музыкальных коллективов . Оркестранты исполнили песню, которая была написана в 1982 году, но в наши дни стала негласным символом армии и патриотического движения.
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