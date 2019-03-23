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Флешмоб в Киеве: бойцы Нацгвардии дали яркое представление

Сегодня, 17:23

Обычно свои трюки с оружием гвардейцы показывают иностранным делегациям и первым лицам государств

Флешмоб в Киеве: бойцы Нацгвардии дали яркое представление Украина Обычно свои трюки с оружием гвардейцы показывают иностранным делегациям и первым лицам государств

Сегодня на Михайловской площади в Киеве прошел флешмоб, посвященный пятилетию создания Национальной гвардии Украины.

Военные образовали аббревиатуру своего формирования. Кроме того, в сопровождении оркестра синхронно выполняли сложные трюки с оружием. Обычно такими выступлениями бойцы встречают иностранные делегации и первых лиц государств. Сегодня же это все демонстрировали для киевлян и гостей столицы.

Напомним, 14 марта ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы .

Военные оркестры выступили с бесплатными концертами на железнодорожных вокзалах крупных городов страны – Виннице, Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове

А 29 января в вестибюле Центрального вокзала "Киев-Пассажирский" прошел флешмоб с участием военных музыкальных коллективов . Оркестранты исполнили песню, которая была написана в 1982 году, но в наши дни стала негласным символом армии и патриотического движения.

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Тег михайловская площадь, нацгвардия, НГУ, флешмоб

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