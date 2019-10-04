Фонд Рината Ахметова передал медикам современные автомобили неонатальной скорой помощи

/ Фото: fdu.org.ua

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Оборудование автомобиля неонатальной скорой помощи от Фонда Рината Ахметова позволит сохранить жизнь и здоровье малыша как сейчас, так и в будущем. Об этом рассказал Игорь Змысля, гендиректор областной детской больницы Сум, которая получила одну из таких машин в рамках проекта "200 скорых для Украины" Фонда.

"Сумская область достаточно обширная и вести такого ребенка в областной центр, особенно с учетом не всегда хорошего дорожного покрытия, необходимо в специально оборудованном автомобиле. В первую очередь – дополнительной подвеской для неонатального кувеза (инкубатора), в котором находится ребенок. Еще один момент – обязательное наличие современных аппаратов искусственной вентиляции легких", – рассказал Игорь Змысля.

Он отметил, что в полученном автомобиле есть все вышеперечисленное. Также в нем установлен специальный фиксатор носилок, произведенный по европейским стандартам.

"Кроме того, специальное освещение салона и мониторы постоянного наблюдения позволяют врачам максимально контролировать состояние ребенка в дороге", – сказал Игорь Змысля.

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В свою очередь член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталия Емченко рассказала, что кувез или инкубатор – это своего рода "капсула жизни".

"Инкубатор поддерживает стабильную, безопасную температуру и влажность, туда поступает кислород. Он оснащен гидропневматической подвеской, которая не зависит от амортизации автомобиля. То есть ребенок в "капсуле жизни" не почувствует никаких толчков во время движения. Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи", – пояснила Наталия Емченко.

3 октября 2019 Фонд Рината Ахметова передал еще 23 автомобиля скорой медицинской помощи государственным лечебным учреждениям Украины. Из них 8 неонатальных и 15 "реанимаций на колесах" (тип В). Таким образом, медики получили 100 сверхсовременных машин, то есть ровно половину из запланированных к передаче в рамках проекта "200 скорых для Украины".

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