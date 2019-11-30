Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Фонд Рината Ахметова подарил возможность слышать Саше из Станицы Луганской

30 ноября, 10:36

Мальчик начал терять слух с первых месяцев после рождения

/ Фото: fdu.org.ua

Реклама

Саша Скорняк из Станицы Луганской начал терять слух с первых месяцев после рождения. Если первое время малыш агукал и пытался повторять какие-то звуки, то к годовалому возрасту перестал реагировать на голоса родителей.

"По одной из версий врачей, всему виной пережитый мною из-за обстрелов стресс. По другой – спровоцировать глухоту могли прививки, реакция на которые у Саши была очень тяжелой. Поднималась температура и опухала ножка", – рассказала мама Ирина Юрьевна.

Родители обратились в Фонд Рината Ахметова, который помогает деткам с проблемами слуха в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу". И вот, на днях Фонд и помог установить Саше долгожданный высокочувствительный слуховой аппарат.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" малыши впервые слышат голос мамы. В рамках проекта установлено 158 высокочувствительных слуховых аппарата.

"Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу": как получить помощь по проекту

В рамках проекта высокочувствительные слуховые аппараты могут получить дети с нововыявленной тугоухостью I–IV степени в возрасте от 0 до 5 лет, проживающие в Донецкой и Луганской областях из наиболее социально незащищенных семей.

Подробную информацию можно узнать на горячей линии Фонда 0800 509 001.

Смотрите также, как Фонд Рината Ахметова помог семье Андрияш:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

фонд Рината Ахметова теперь я слышу

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробности
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробностиУкраина
Буллинг в Харькове: подростки издевались над девочкой, снимая на видео
Буллинг в Харькове: подростки издевались над девочкой, снимая на видеоХарьков
ПриватБанк сменил официального собственника: зачем это нужно
ПриватБанк сменил официального собственника: зачем это нужноЭкономика
В Кабмине предложили повысить тарифы на
В Кабмине предложили повысить тарифы на "свет": кого это затронетЖКХ
Квитанции об оплате уйдут в прошлое: в Кабмине готовят сюрприз украинцам
Квитанции об оплате уйдут в прошлое: в Кабмине готовят сюрприз украинцамУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...