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Фрегат "Гетман Сагайдачный" провел стрельбы в море: видео учений

6 марта, 05:18

Сергей Мартынец

Корабль не только стрелял, но учился отбиваться от вражеских диверсантов

Фрегат "Гетман Сагайдачный" вышел в море на боевые учения, отработав противодиверсионную борьбу, тактическое маневрирование и стрельбу. Об этом сообщает Минобороны.

После успешной отработки элементов боевой и повседневной организации при стоянке корабля в базе, военные моряки приступили ко второму этапу – плавание корабля и ведения боевых действий одиночным кораблем.

Экипаж провел комплекс запланированных корабельных боевых учений и тренировок по противодиверсионной обороне, борьбе за живучесть, тактическое маневрирование, отработали элементы штурманской прокладки курса корабля и навигационное ориентирование с помощью современных компьютерных технологий.

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Одновременно с наступлением сумерек на корабле начались мероприятия по подводной противодиверсионной обороне на незащищенном рейде, во время которого определенные расчеты отбивались от условного противника гранатами, которые метали в воду.

На следующий день военные моряки выполняли комплекс боевых упражнений, применяя мощную корабельную пушку АК-100 и шестиствольные артиллерийские установки. Условного противника имитировали специальные береговые и морские мишени. За несколько секунд условная цель была поражена.

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Следующим этапом боевой подготовки станет выполнение задач по назначению в составе тактических корабельно-катерных групп.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне 2019 года флагман украинского флота с авиацией отработал задачи в Черном море. "Гетман Сагайдачный" провел ходовые испытания, проверку главной энергетической установки и тренировку личного состава в условиях, приближенных к боевым.

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море учения фрегат диверсанты Гетман Сагайдачный

Источник: Сегодня

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