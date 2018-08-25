Украинцы назвали самые значимые события за последние 27 лет

Украинцы назвали самые значимые события в стране за годы независимости. Результаты показали, что спортивные и музыкальные форумы для народа не менее важны и ценны, чем политические рубежи.

Выбор народа

Авторы исследования из компании Kantar TNS опросили 2,5 тыс. украинцев. В результате самым важным за последние четверть века в имиджевом плане для 23% респондентов стало Евро-2012. Вторым в списке оказался Евромайдан 2014 года (21%). А вот Майдан 2004-го влиятельным в плане имиджа назвали всего 4%.

Чуть больше 15% украинцев считают, что положительный эффект для Украины был от песенного конкурса Евровидение, состоявшегося в прошлом году. Евровидение, которое принесла нам Руслана в 2005-м, таким считают только 6% опрошенных. Замыкают рейтинг принятие Конституции в 1996 году (7%) и провозглашение независимости (0,2%, пять человек). Наконец, 21% опрошенных не смогли назвать ни одного события, которое бы добавило Украине престижа.

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Свойства мозга

Психолог Ирина Данченко считает, что самым имиджевым событием стал Евро-2012 из-за своего статуса.

"Футбол у нас самый популярный вид спорта, а чемпионат Европы — пока самое масштабное футбольное событие, которое принимала наша страна и за которым наблюдали миллионы наших соотечественников. Я даже удивлена, почему никто не вспомнил о майском финале Лиги чемпионов. Так устроен мозг человека — мы выделяем масштабные положительные события. Этим можно объяснить и большое количество тех, кто самым положительным назвал Евромайдан — это было невероятно масштабное событие, в рамках которого звучали позитивные месседжи для людей", — объясняет специалист.

По мнению Данченко, большое количество неопределившихся — это политически нейтральные люди. Она отмечает, что это те украинцы, которые в предвыборной социологии традиционно не могут определиться со своим кандидатом.

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Аукцион

Министерство информационной политики Украины (МИП) пытается улучшать имидж как внутри страны, так и за ее пределами. На сайте системы электронных госзакупок Prozorro актуальны два тендера общей суммой в 171 млн грн. Из них за 26 млн грн министерство планирует закупить рекламу на иностранном телевидении. Еще 146 млн грн чиновники хотят потратить для поднятия имиджа нашей страну на украинских телеканалах. Дедлайн подачи заявок — 31 декабря. А в прошлом месяце закончился похожий аукцион на 4 млн грн, в рамках которого МИП закупит рекламу на ведущих радиостанциях страны.