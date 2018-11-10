Где в супружестве проходит граница между общим и личным: ответ юриста

"Говорит ли что-то законодательство о том, что я разрешаю делать мужу, а где провожу черту и произношу слово "нельзя"? Где в отношениях с мужем начинается моя личная жизнь, куда я никого не пущу, даже его?" — Татьяна Еременко, г. Харьков.

Отвечает Елена Любимова, адвокат, Практика управления конфликтами ЮК Juscutum:

"Многие считают, что семейная жизнь и есть личная. Но нет: когда под одной крышей живут два человека, это все-таки две самостоятельные личности, которые объединили общие бытовые условия и совместное хозяйство. Человек сам определяет свою личную жизнь и впускает в нее других людей. Обстоятельства личной жизни человека могут быть разглашены другим людям, только если в них есть признаки правонарушения по решению суда, а также по согласию самого человека.

Даже конвенция по правам человека пишет о праве на уважение личной и семейной жизни, разделяя их как два разных понятия, с различным смыслом и наполнением. Некоторые пары вносят разнообразие в жизнь, делая фотографии друг друга или снимая видео — как с участием одного из супругов, так и совместные. Развлечение заканчивается там, где одному из супругов это не нравится и он дает ясно понять, что он против, чтобы его снимали.

Казалось бы, что это ерунда, ведь муж может делать с женой все, что он захочет. Никто не станет разбираться, было согласие второй стороны или нет, все сведется к нелепому недопониманию и шуткам. О такой реакции мужа я пишу, исходя из личного опыта. Есть женщины с проблемой, когда каждый их шаг фиксируется мужем на видеокамеру, а мужья также делают фотографии своих жен, хотя те прямо говорят, что против.

Весь перечень того, что, по словам жены, делает законный супруг:

искусственно инициирует совершение женой правонарушений (просит что-то принести, а потом говорит, что записал на видео, как она это якобы украла);

записывает все слова жены (ходит по квартире с сумкой, в которой включен телефон на диктофонную запись);

показывает фото и видеозаписи знакомым;

пишет от имени жены на ее странице в сети Facebook.

Являются ли такие действия милыми забавами супругов или это все-таки нарушение границ личной жизни человека? На практике по приведенным фактам было возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 182 Уголовного кодекса Украины "Нарушение неприкосновенности личной жизни: незаконный сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о лице или незаконное изменение такой информации".

Справедливости ради нужно отметить: заявление внесли в ЕРДР только после жалобы следственному судье, так как, по словам исполнителя, в этих действиях "нет ничего такого. Это же муж фотографировал и снимал видео, а мужу можно".

Даже в семейных узах нельзя никому позволять переходить границы дозволенного. Если вы против того, чтобы кто-то своими "грязными ногами" заходил на вашу территорию, есть проверенные способы защиты".