Где жить хорошо: названо место Украины в мировом рейтинге
Украина потеряла пять позиций в рейтинге по уровню жизни граждан
Украина опустилась на пять позиций и заняла 62-е место среди 71 стран мира по уровню жизни. Соответствующее исследование провел сервис Numbeo.
Украина оказалась ниже всех соседних стран: Беларусь расположилась на 37-м месте, Польша — на 35-м, а Россия – на 59-м.
Первые три позиции заняли Дания, Швейцария и Финляндия соответственно, а последнее – Египет.
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Страны оценивали по нескольким показателям, в частности, по уровню безопасности на улице, покупательной способности граждан, стоимости жилья, медицины и экологического состояния.
Напомним, ранее Numbeo опубликовал список городов мира по индексу качества жизни, в который вошли Львов, Киев, Одесса, Харьков и Днепр. Лучшим в Украине стал Львов – он занял 175-е место среди 227 участников. Киев расположился на 192-й позиции. На 195-й строчке оказалась Одесса, а на 196-й – Харьков. Днепр получил 202-е место.
Ранее Numbeo назвал самые чистые и грязные города Европы. Самым загрязненным стал македонский город Тетово, а самым чистым - Хельсинки (Финляндия).
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