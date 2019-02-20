Где жить хорошо: названо место Украины в мировом рейтинге

Украина потеряла пять позиций в рейтинге по уровню жизни граждан

Где жить хорошо: названо место Украины в мировом рейтинге 2019-02-20T15:12:00+02:00 Украина Украина потеряла пять позиций в рейтинге по уровню жизни граждан

Украина опустилась на пять позиций и заняла 62-е место среди 71 стран мира по уровню жизни. Соответствующее исследование провел сервис Numbeo.

Украина оказалась ниже всех соседних стран: Беларусь расположилась на 37-м месте, Польша — на 35-м, а Россия – на 59-м.

Первые три позиции заняли Дания, Швейцария и Финляндия соответственно, а последнее – Египет.

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Страны оценивали по нескольким показателям, в частности, по уровню безопасности на улице, покупательной способности граждан, стоимости жилья, медицины и экологического состояния.

Напомним, ранее Numbeo опубликовал список городов мира по индексу качества жизни, в который вошли Львов, Киев, Одесса, Харьков и Днепр. Лучшим в Украине стал Львов – он занял 175-е место среди 227 участников. Киев расположился на 192-й позиции. На 195-й строчке оказалась Одесса, а на 196-й – Харьков. Днепр получил 202-е место.

Ранее Numbeo назвал самые чистые и грязные города Европы. Самым загрязненным стал македонский город Тетово, а самым чистым - Хельсинки (Финляндия).

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