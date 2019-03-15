Генерал: Если бы ВСУ имели такой потенциал в 2014 году, агрессии России не было бы

В Вооруженных силах удалось увеличить количество бригад и полков, а войска обеспечить техникой, отметил командующий Сухопутных войск

Фото: Алиса Бирюкова.

Генерал: Если бы ВСУ имели такой потенциал в 2014 году, агрессии России не было бы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b92/c88/5c8b92c88c467.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b92/c88/5c8b92c88c467.jpg 2019-03-15T14:01:00+02:00 Украина В Вооруженных силах удалось увеличить количество бригад и полков, а войска обеспечить техникой, отметил командующий Сухопутных войск

Украинская армия серьезно изменилась за время войны и на сегодняшний день способна отразить агрессию России. Но если бы был такой же боевой потенциал в 2014 году, то нападения россиян не было бы. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск Украины генерал-полковник Сергей Попко, передает Минобороны.

По его словам, с 2014 года по сегодняшний день в ВСУ формированы дополнительно четыре мотопехотные бригады, две механизированные, одна горно-штурмовая, две артиллерийские и ряд полков, которые сейчас укомплектованы личным составом, обеспечены военной техникой и выполняют боевые задачи.

"По боевым возможностям частей Сухопутных войск, то их уровень вырос, благодаря тому, что на вооружение поступила новая техника, модернизированная, отремонтирована техника. Если бы мы имели такой боевой потенциал в 2014 году, то, пожалуй, слова "агрессия" вообще не звучало бы. Ни для кого не секрет, что наши мотопехотные бригады формировались из отдельных батальонов территориальной обороны, были разбросаны по всей линии фронта. И больших усилий потребовалось, чтобы их собрать в одном районе, сформировать управления бригады, организовать обеспечение. К тому времени они были на школьных автобусах, автомобилях, приписанных из народного хозяйства. Сейчас мотопехотные бригады – это прообраз и почти уровень легкой пехотной бригады стран НАТО. Определенные подразделения вооружены боевыми машинами пехоты, бронированными дозорно-разведывательными машинами. В составе мотопехотных бригад созданы мощные бригадные артиллерийские группы, которые даже превышают по своим боевым возможностям легкие пехотные бригады стран НАТО", – рассказал Попко.

Генерал отметил, что Сухопутные войска выросли по своим боевым возможностям на несколько порядков и способны противостоять на разных направлениях сухопутным группировкам России.

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Также он подчеркнул, что сейчас армия делает акцент на высокоточное вооружение, возрождает ракетную мощь созданием новейших ракет.

"Пока малой дальности, но наш научный и промышленный потенциал позволяет сделать и больше. Тем более, что сейчас ограничения, в связи с тем, что Россия и США вышли из Договора (о ракетах средней и меньшей дальности), они в определенной степени и сняты для нас. Мы развиваем реактивные системы залпового огня, и у нас успешно, в течение прошлых лет, прошли испытания реактивных систем залпового огня "Вильха" украинского производства. Эта система уже принята на вооружение и поступает в части Сухопутных войск. Продолжается мощности и точности – это касается не только таких крупных калибров, но и можем опускаться до ствольной артиллерии. Поэтому, развитие есть, видение дальнейшего развития есть. Думаю, нашего агрессора это смущает. Они не могут спокойно к этому относиться. Постоянные фейковые вбросы демонстрируют то, что они нас боятся", – добавил командующий Сухопутных сил.

Напомним, как рассказывал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Бессараб, в 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов. Проблемы в украинской армии были глобальными, однако Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек.

В свою очередь командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев уже говорил, что помешало закончить конфликт на Донбассе в 2014 году. По его словам, все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями.

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