Германия выделит Украине 1,5 млн евро для военных: куда пойдут деньги

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Министерство обороны Германии выделит оборонному ведомству Украины 1,5 миллиона евро на закупку современного медоборудования. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Министерства обороны (Украины и Германии – ред.) подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 миллиона евро для приобретения оборудования (мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы)", – написал дипломат.

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Отметим, что на днях, 14 октября, Мельник показывал фото бойцов ВСУ, которые проходят лечение в госпитале Минобороны Германии после получения ранений на Донбассе.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября Германия выделила миллион евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе. Деньги были направлены в Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев, которое занимается ремонтом разрушенных жилищ и подготовкой поврежденных домов к зиме. Также деньги направили на социальную поддержку общин, которые приютили беженцев, и на улучшение инфраструктуры в пунктах пересечения на линии разграничения.

В 2016 году Германия выделяла 2 млн евро для помощи в рамках проекта, направленного на предоставление жилья, питания и доступа к коммунальным услугам людей, пострадавших от войны на Донбассе.

Напомним, 9 октября президент Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель пообщались по телефону. Это был первый их разговор после скандального обнародования стенограммы телефонного разговора Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, в котором он сетовал на недостаточную помощь Германии Украине. Подробней смотрите в сюжете:

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