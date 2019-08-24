Герои "Сегодня": спасший 60 пассажиров автобуса Юрий Малявин говорит, что не задумывался о риске

Житель харьковского села перехватил из рук преступника гранату и удерживал ее до приезда полиции

"Сегодня" гордятся Украиной и каждым украинцем. И именно День Независимости – лучшая возможность поблагодарить всех, кто делает нашу страну сильной, независимой и европейской. Эти люди – для нас настоящие герои.

Мы учредили специальную награду – Герои "Сегодня". Ее мы будем вручать обычным украинцам, чьи истории и поступки нас поразили. Эти люди действуют по зову сердца, не рассчитывая на признание. Они не сомневаются и делают уверенный шаг навстречу риску, который иногда может закончиться фатально.

Вручение награды станет традицией новостей "Сегодня".

Одна из первых наград досталась жителю небольшого села в Харьковской области Юрию Малявину. Он спас полный автобус людей от страшной гибели.

Тогда в салоне автобуса, которым Юрий возвращался домой, один из пассажиров пригрозил взорвать гранату, боевую "лимонку", осколки от которой разлетаются на 200 метров. Преступник уже выдернул чеку. Но наш герой не растерялся.

Юрий Малявин работает охранником. Каждый день он обходит мемориальный комплекс "Дробицкий Яр". Говорит: после напряженной службы помощником следователя охрана для него – необычно спокойная работа.

16 мая Юрий Малявин ехал в автобусе из Харькова в село Каменная Яруга. Путь – менее 20 км. Вдруг в салоне автобуса поднялся непонятный шум. Подробности той истории сейчас рассказывают всем селом. Знают ее наизусть теперь и родственники Юрия.

"Один человек с гранатой хотел взорвать автобус", – говорит отец Юрия.

"Женщина вроде бы закричала, что мы сейчас все взорвемся", - рассказывает Елена Малявина, дочь Юрия.

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"Люди повыскакивали, и кто куда: кто – в посадку, кто – по дороге", - говорит мама Юрия.

"И этот мужчина с гранатой тоже вышел. А этот же Юра Малявин пошел за ним", – вспоминает водитель автобуса Андрей Страхов.

"Когда он опустил эту руку, то Юра перехватил эту гранату", – продолжает историю Татьяна Пишта, соседка Юрия.

"Час он стоял с гранатой, пока приедут и обезвредят ее", – говорит житель села Каменная Яруга Игорь Воробьев.

"Даже спасатели приехали, и те побоялись. А он стоял. Он Афганистан прошел, все-таки это же много значит. Человек в курсе дела", - говорит двоюродный брат Юрия Сергей Воробьев.

"Его спрашивают: и как же ж ты так рисковал своей жизнью? А он говорит: "Я тогда не думал". Аж плакать хочется. Я спасал людей, говорит. Очень хороший человек", – сквозь слезы говорит жительница Каменной Яруги Валентина Заваляева.

Кто-то из пассажиров снял, как Юрий, уже при полиции, держит боеприпас Ф-1, или, как его еще называют, "лимонка" – ручную осколочная граната. Радиус поражения – 200 метров.

"Автоматически решил, что надо брать. Ну и все. Сначала даже как-то и не задумывался о том, что последствия наступят. Когда домой приехал, уже начало меня немножко потряхивать. Когда смерть за бороду подержала", – вспоминает наш Герой "Сегодня" Юрий Малявин.

Юрий говорит: если бы не афганский опыт и помощь студентов-попутчиков, которые нашли в поле чеку, неизвестно, чем закончилась бы история.

"Там пружина очень тугая, если разжать, и я бы не попал в кольцо, в отверстие этой чекой, то просто-напросто я бы ее не удержал. Она бы щелкнула, и все", – рассказывает Юрий.

Дочь Юрия Елена, говорит: когда узнала обо всем – даже не удивилась. Отец всегда в центре событий. Когда-то спас девочку, которая едва не утонула в пруду, помог найти убийцу односельчанки, а соседям – вернуть украденные драгоценности.

"Если честно, первая мысль у меня была – ну конечно, это естественно! Говорю: я даже не сомневалась, что он так сделает! А вот на следующий день я стою, и меня вот накрывает осознание: я же могла не поздравления принимать", – вспоминает Елена Малявина.

Как и тогда, сегодня Юрий не считает себя героем. Разве что дома говорит об этом, в шутку.

"Дома – да. Дома говорю: "Вы знаете, что с героем живете?" Жена ругала. Ну как, не ругала, а говорит: "Вечно влезешь куда-нибудь". Ну, какой герой? Ну, получилось? Получилось! Люди живые? Живые! Слава Богу. Всё. Главное, что живые все", – говорит Юрий Малявин.

За то, что, рискуя жизнью, спас 60 человек, "Сегодня" благодарят Юрия Малявина и вручают награду – Герой "Сегодня".

Юрий обещает, как закончит дома ремонт, то поставит статуэтку на полке в гостиной. И шутит, что всю славу охотно поменял бы на дополнительную порцию борща жены.

Ранее мы писали, что в Полтавской области задержан работник полиции, который бросил в пенсионерку гранату.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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