Гибель украинских моряков на Atlantic Harmony: в МИД рассказали, как тела погибших возвращают на родину

В Министерстве иностранных дел обещают быстро завершить все необходимые процедуры для перевозки в Украину тел двух погибших моряков с арестованного у берегов Кабо-Верде судна Atlantic Harmony. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"10 мая мы дали срочное поручение посольству Украины в Сенегале, посольству Украины в Турции, поскольку судовладелец турецкий, генеральному консулу Украины в Стамбуле и посольству Украины в Великобритании, поскольку это ITF (Международная федерация работников транспорта)", – рассказал дипломат.

По его словам, Генеральное консульство Украины в Стамбуле сообщило о том, что по результатам контактов с судоходной компанией представитель судоходной компании заверил, что он готов способствовать в репатриации тел погибших моряков в Украину и в получении объективных результатов расследования.

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Кирилич отметил, что вопрос перевозки тел в Украину – исключительная воля родственников, которые должны обратиться к ответственным сторонам – МИД и страховой компании. Они должны сообщить, каким образом хотят похоронить своих близких – речь может идти о захоронении тел на месте, захоронении в Украине, или о захоронении праха. Как сказал Кирилич, родственники погибших моряков хотят, чтобы тела привезли в Украину.

"Мы быстро завершим эти процедуры, предшествующие опечатыванию гробов и, собственно, перевозке тел в Украину и, собственно, обеспечению всех консульско-правовых и организационных мероприятий по перевозке тел погибших в Украину", – заверил Кирилич.

При этом он отметил, что параллельно идет работа со страховой компанией, которая "должна обеспечить способ перевозки".

"Я хочу сообщить, что даже в условиях, если бы даже страховая компания каким-то образом сумела проявить другую позицию, чем мы все вместе ожидаем, мы найдем все возможные ресурсы для того, чтобы обеспечить перевозку тел погибших в Украину", – заверил дипломат.

Ранее сообщалось, что у берегов островного государства Кабо-Верде, лежащего в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки, на борту судна Atlantic Harmony погибли два украинских моряка. Корабль принадлежит турецкой компании и шел под флагом Гонконга.

Напомним, в Сирии в порту Тартус на арестованном судне находятся 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.