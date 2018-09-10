Гид по безопасности для ребенка в школе: кнопочный телефон и приемы самозащиты

Начало учебного года для каждого родителя школьника связано не только с обычными хлопотами, но и с повышенной тревогой: никто ли не обидит ребенка по дороге домой, не отнимут ли телефон, не украдут ли его самого и т. д. Многие ищут выход — бабушка забирает из школы, мама не работает, школа подбирается наиболее близкая к дому. Но даже при таких подстраховках все задумываются о безопасности своего чада, независимо от возраста — ведь обидеть могут и малыша, и старшеклассника. К тому же со взрослым миром рано или поздно приходится сталкиваться каждому школьнику, и хорошо, если ко встрече с окружением он готов.

Родители проводят воспитательные беседы, учат не говорить с незнакомцами, в школе рассказывают правила безопасности, но, к сожалению, далеко не всегда это помогает.

"В нашей школе была ситуация, когда незнакомый мужчина представился следователем, показал удостоверение, сказал, что расследует кражу телефонов, — вспоминает директор киевской гимназии №179 Ирина Чернилевская. — Завел школьников за гаражи и забрал их гаджеты! И это невзирая на то, что педагоги проводят предупредительные и воспитательные беседы".

Поэтому лишний раз не помешает подумать о мерах предосторожности и о том, чему стоит ребенка научить. За советами о базовой безопасности мы обратились к профессиональному психологу, гештальт-терапевту Елене Ялпуте, директору гимназии №179 Ирине Чернилевской и тренеру по восточным единоборствам Зен Кван До, преподавателю авторского курса самообороны для детей Али Абделали.

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Психологическая защита: мир не так страшен с подсказками

Родители, чересчур оберегающие свое чадо от мнимых и реальных опасностей, могут, сами того не осознавая, запугать ребенка так, что он будет бояться каждого встречного.

"Не усугубляйте, но и не пренебрегайте опасностью. Не путайте объективную тревогу о несовершенстве мира и свою родительскую, связанную с вашими внутренними переживаниями", — советует психолог.

Важно не превратить школьника в параноика, а установить доверительные отношения между взрослым и подростком.

"Ребенку полезно знать, что он может полагаться на родителя, а родитель — на него, — говорит Елена. — В нашем случае это нужно для того, чтобы школьник, который еще не очень может доверять себе и своим ощущениям, мог проконсультироваться у более опытного взрослого. Ребенку может показаться опасность там, где ее на самом деле нет. И тогда родитель, в силу своей жизненной мудрости, успокоит чадо, пояснив, что данная ситуация нормальная и ему не стоит волноваться. Или наоборот — подтвердить опасность и научить, как поступить в той или иной ситуации. Ребенку нужно протестировать объективную реальность через взрослого, не боясь, что его не поймут или не услышат. Доверие между детьми и взрослыми — самый важный аспект, который может помочь уберечь от травматичных обстоятельств".

Обучайте свое чадо доверять себе и своим ощущениям, говорите ребенку, что если он чувствует, что ему страшно, тревожно или он злится — это сигнал о том, что его персональные границы нарушены. Если ребенок в людном месте ощущает опасность, не стыдно позвать на помощь. Установите правила (в зависимости от возраста): не возвращаться поздно одному, не ходить с незнакомыми людьми, быть дома в определенное время, звонить, если тревожно. И поясняйте: эти правила нужны не для того, чтобы ограничить ребенка, а чтобы служить ему опорой и защитой.

Социальный статус: не дразни, кооперируйся

Дорогие гаджеты, одежда или канцтовары могут спровоцировать кражу. Причем позариться другой ребенок может как ради завладения ценными чужими вещами, так и просто из чувства зависти. В любом случае результат плачевен как для нарушителя, так и для потерпевшего. Поэтому лучше не провоцировать: дорогие телефоны лучше оставить дома, а в школу снабдить школьника самым простым, например кнопочным. Если достаток семьи выше среднего, не стоит это афишировать — поговорите об этом с ребенком: к сожалению, случаи похищения детей ради выкупа все более частые.

Родителям девочек следует присмотреться к гардеробу дочерей.

"Девочки, которые одеваются соблазнительно или откровенно, становятся мишенью, — говорит директор школы. — И начинается все с младшей школы — когда мамы делают из своих дочерей "кукол".

В любой опасной ситуации важно, чтобы ребенок звал на помощь. Хорошо, если есть возможность возвращаться не одному из школы, а группами, а первые пару месяцев, пока дети еще не втянулись в должную дисциплину, нужно, чтобы кто-то из взрослых их встречал. Например, можно среди родителей установить своеобразное дежурство: встречать группу рядом живущих детей по очереди.

Научите ребенка не доверять взрослому, даже если он показывает удостоверение: проводить следственные действия, задавать вопросы даже представителям правоохранительных органов можно только в присутствии взрослых. Как и в случае, если ребенка просят о помощи: не в компетенции школьника ее оказывать.

Снабжать ребенка шокерами или средствами "травматичной обороны" не стоит: проконтролировать, будут ли они применены в качестве защиты, сложно. А вот свисток не помешает: в случае опасности он привлечет внимание и отпугнет недоброжелателя.

Физический отпор: не драка, а защита

Способность за себя постоять — полезный навык для современного ребенка. Тем более что обучиться базовым приемам самозащиты — не выламыванию суставов и разбиванию носов, а навыкам обездвижить или испугать противника, — можно за 4—7 месяцев.

"Ребенок должен уметь не драться, а защищаться, — говорит Али. — То, что девочка или мальчик знают несколько приемов, делает их сильнее, прежде всего психологически. Когда внутренне уверенный школьник, знающий, что он может за себя постоять, даже просто идет по улице — это видно. По походке, по осанке, по взгляду. Так лев или тигр, спокойно идущий по саванне, уже внушает уважение, потому что он знает: его не тронут".

Поведению в опасной ситуации, внутренней психологической и тактической самообороне девочки обучаются быстрее. По словам Али, они более гибкие, с хорошей растяжкой, с большей способностью концентрироваться и меньшей степенью агрессии, которая мешает. И если школьнице достаточно даже полугода, чтобы освоить основные навыки, то мальчику потребуется минимум 7—9 месяцев на обучение. Но если начинать с сентября, ощутимые результаты (такие как походка, осанка, ловкость, гибкость, внутренняя сила) будут видны уже к началу зимы. Выбирая курсы самообороны, лучше остановиться на тех, что проводятся не в школе, а в специализированном зале.

"Специальная атмосфера, уважение к тренеру, обучение в непривычной обстановке — психологически и морально ребенок будет лучше воспринимать такие уроки. А техника, пусть и базовая, сохраняется на всю жизнь".

Цена урока по самообороне стартует от 200 грн, месячный абонемент (8 занятий) — от 800 грн.