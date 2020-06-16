Гиркину сообщили о подозрении и объявили его в розыск

Офис генерального прокурора объявил о подозрении террористу и бывшему т.н. "министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, который недавно признавался в убийстве троих украинцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Гражданину РФ, главарю одного из иррегулярных незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, бывшему так называемому "министру обороны ДНР" сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Подозреваемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору с группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины. В дальнейшем этих граждан против их воли перемещали в специально обустроенной здания на территории Славянска, где пытали, наносили побои, ножевые ранения и применяли другие пытки с целью мести за проукраинскую позицию. Во исполнение приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трех человек, которых незаконно удерживали и пытали.

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Напомним, в апреле 2014 года в Славянске нашли тело со следами пыток. Погибшим оказался житель города Стрый Львовской области 25-летний Юрий Дяковский. Тело обнаружили в том же месте, где раньше нашли тела депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака и студента Политехнического института Юрия Поправки.

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